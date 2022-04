¿Quién es Joss Favela? Edad, biografía y 5 canciones para conocer al coach de "La Voz Kids"

"La Voz Kids" arrancó en medio de grandes sorpresas por parte de los participantes, quienes esperan ser elegidos por los coaches que este año han generado gran expectativa entre los fans, como Joss Favela que se ha convertido en una de las nuevas promesas del regional mexicano.

El cantante, de 31 años, es parte del panel de jueces junto a María León, Paty Cantú y los hermanos Mau y Ricky Montaner, por lo que este proyecto marca su llegada a la pantalla chica como parte de los reality show a los que se han sumado celebridades como Belinda y Christian Nodal.

Joss Favela se suma a "La Voz Kids" como coach. Foto: Instagram @jossfavela

La presencia de José Alberto Inzunza Favela, como es el nombre completo del cantante, no es nada nueva en la industria musical pese a que así lo consideran muchos fans del regional mexicano, y es que comenzó desde muy joven ganando fama por su talento como compositor.

Su primera oportunidad sobre el escenario fue en “Código Fama”, en ese momento no obtuvo el triunfo pero marcó el inicio de su exitosa carrera como compositor al crear canciones para famosas agrupaciones como La Arrolladora Banda el Limón, Los Recoditos y la Banda MS. Cantantes como Gloria Trevi, Ricardo Montaner y Julión Álvarez también lo buscaron.

El éxito de Joss Favela

Aunque su talento como compositor le ganó un lugar en la industria como uno de los mejores, en 2016 decidió comenzar su carrera como cantante y debutó con la canción “Me gusta verte arrepentida” que era parte de su primer disco que al año siguiente lo llevaría a ser nominado en los Grammy Latino como “Mejor álbum de música norteña”.

Desde entonces las buenas noticias no han parado para Joss Favela, pues ha logrado conquistar con su voz al público y a otros artistas con los que ha realizado colaboraciones tanto en regional mexicano como en otros géneros. Entre ellos destaca la cantante colombiana Greeicy, Becky G y Natalia Jiménez.

En 2021 Joss Favela lanzó el disco titulado “Llegando al rancho” con el que celebró 15 años en la industria. Al mismo tiempo lanzaba la canción “Si todo se acaba” junto a Andrés Cepeda, todo mientras daba la noticia de que escribía algunas melodías para Chayanne.

Una de las más recientes polémicas de Joss Favela fue por las explosivas declaraciones del cantante Christian Nodal, quien señaló que no estaba dispuesto a realizar una colaboración con el también llamado “Lujo de Sinaloa”.

Al respecto respondió durante una entrevista: “A mí no me preguntaron, a mí me dicen ‘este muchacho dic que no haría un dueto contigo’, y yo digo ‘ah, bueno, excelente. A mí no me han preguntado, pero lo respeto y lo entiendo”.

