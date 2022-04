Intentan envenenar a Noelia y Jorge Reynoso; el FBI investiga el caso

Jorge Reynoso, esposo de Noelia, habló por primera vez de la razón por la que terminó en el hospital hace una semana y reveló que él sospecha que lo intentaron envenenar. Indicó que aún no se sabe si este atentado fue en dirigido hacia él o en contra la cantante de 'Tú'.

En entrevista para el canal de Gustavo Adolfo Infante, el empresario indicó que al llegar al Hospital Cedars-Sinai de Beverly Hills en Los Ángeles, California, el 18 de abril, pensaron que se había tratado de una alergia, sin embargo, después de realizarle unas pruebas toxicológicas, se reveló que consumió un veneno.

Así fue envenenado el esposo de Noelia

El esposo de la cantante contó que al hospedarse en un lujoso hotel de la ciudad de Los Ángeles, recibieron un tazón de frutas, por lo que pensaron que había sido del manager, sin embargo, notaron que no tenía tarjeta de quién se los había regalado. No obstante, lo dejaron pasar y colocaron el frutero en la sala de la suite en la que se quedaron.

Más tarde, Noelia tomó una de las frutas mientras esperaba la comida que había a su cuarto, pero no la ingirió, sin embargo, se empezó a sentir muy mal al grado de que tuvo que tomar medicamentos y ser atendida por el médico del hotel.

Al día siguiente fue Jorge Reynoso, quien tuvo un incidente con la fruta que dejaron en su habitación, pues de acuerdo a lo que narró no se habían dado cuenta de que el producto estuviera infectado. El empresario dijo que le dio dos mordidas a una manzana y que después se le empezó a cerrar la garganta, por lo que inmediatamente llamaron al 911, sin embargo, él perdió el conocimiento.

"Fue en cuestión de segundos (...) Después me platicaron que Noelia me tuvo con los dedos sacar la lengua, me estaba asfixiando", contó el empresario sobre su caso.

El FBI investiga el caso

Jorge Reynoso indicó que sospecha que los intentaron envenenar, ya que tanto él como su esposa son empresarios importantes en Estados Unidos. Ante la pregunta de si el FBI estaría investigando el caso, el también publirrelacionista no negó la información y recordó que Noelia es una persona destacada en aquella nación.

"No era para mí, no se trata de Jorge Reynoso, era para uno o los dos (...). Nosotros estamos en una etapa bien crítica en una de nuestras empresas por las plataformas sociales, vino la venta de Twitter. Somos dueños de un código de plataforma social, nuestra empresa de tecnología es muy importante. Estamos haciendo cosas con el gobierno también.", destacó en la conversación.

