EXO: ¿Qué pasó con Chanyeol y de qué fue “acusado? SM responde

Chanyeol, de 29 años, actualmente está cumpliendo con su servicio militar obligatorio en Corea, el miembro del grupo EXO sirve como soldado activo. Recientemente, fue "acusado" por una influencer que aseguró fue agredida y amenazada por el cantante, pero SM negó todo.

El rapero realizó un musical militar la noche de este miércoles (tiempo local), y fue recibido por varias fans a la salida del establecimiento donde se presentó con sus compañeros de ejército. Sin embargo, también surgieron noticias de un supuesto accidente que tuvo con una conductora.

De acuerdo con el programa Channel S, la influencer Jang Si Nae reveló las acusaciones en contra de un idol masculino que la ofendió tras un altercado, aunque no reveló su nombre, los rumores apuntaron a Chenyeol de EXO. En redes sociales varias fans salieron en su defensa y su agencia SM habló al respecto.

EXO: SM responde a los rumores contra Chanyeol, esto fue lo que pasó

La estrella de motocicletas, Jang Si Nae, fue invitada a Channel S donde compartió la historia sobre un idol que la amenazó e insultó un día de camino a su trabajo. La joven influencer explicó que ella viajaba en un scooter cuando un conductor pasó manejando de manera "peligrosa". Según relata, iba justo detrás de ella, pero logró evitarlo.



Señala que el hombre en cuestión le hizo una señal con el dedo medio cuando lo enfrentó en un semáforo en rojo. Explicó que era un idol muy famoso y podría terminar con su carrera si revelaba su identidad, pero en su vlog compartió imágenes que grabó ese día y que dieron pie a las especulaciones de que se trataba de Chanyeol de EXO, por la forma de su mano y el modelo del auto.

Sin embargo, SM Entertainment salió en defensa dle artista y negó todas las acusaciones, pues no se trata de él y no era su auto. Algunas fans compartieron imágenes para comparar ambos coches y demostrar que no fue Chanyeol. La agencia también tomará medidas legales por difundir información maliciosa y falsa en su contra.

Sigue leyendo:

Dramas coreanos: Lee Min Ho se “convierte” en papá por primera vez en Pachinko

BLACKPINK está de regreso y anuncia su comeback 2022