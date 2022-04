Rocío Sánchez Azuara impone estilo con elegante vestido en su regreso a TV Azteca; así brilló la conductora

En TV Azteca están de faldas largas, pues la tarde de este lunes 25 de abril la conductora Rocío Sánchez Azuara por fin tuvo su esperado regreso a la televisión con su programa "Acércate a Rocío" en el que no sólo se mantendrá cerca de la audiencia con importantes mensajes de concientización, sino que presumió su belleza y estilo único como sólo ella lo sabe hacer y logró brillar como nunca ante sus espectadores.

Pues la audiencia era quien más ansiaba este regreso, ya que desde que se anunció el estreno del programa, los fanáticos de la conductora expresaron comentarios como "mucha suerte", "con todo a tu casa en TV Azteca" y "no me lo perderé", por lo que la producción detrás y los estilistas de Rocío Sánchez Azuara se encargaron de dejarla más hermosa que nunca y con un look en el que un vestido elegante acaparó todas las miradas.

La conductora agradeció por su regreso a la televisión. (Foto: Instagram @rocio_sazuara)

A través de su cuenta de Instagram, la conductora que inició su carrera hace más de 20 años en la televisora del Ajusco compartió las primeras imágenes del look con el que aparecería por primera vez en su exclusivo programa y además dejó ver su fe y agradecimiento por este proyecto que a penas inicia. "Gracias, gracias, gracias. Vamos con fuerza", escribió para acompañar un par de fotos tocando un cuadro de la Virgen María.

Aunque la publicación se llenó con mensajes de apoyo, lo que más causó revuelo en redes fue el precioso vestido largo en color blanco con el que le dio la bienvenida al público e invitados de "Acércate a Rocío", pues demostró que a sus 58 años sigue imponiendo estilo con las mejores tendencias de moda en las que el toque primaveral y de esperanza se hizo más presente que nunca.

Este fue el look completo con el que la famosa brilló como nunca. (Foto: Instagram @rocio_sazuara)

Y es que la lujosa prenda dejó ver un ligero escote, al tener un top de tirantes y una falda con corte 'A' desde la cintura y hasta los talones; un detalle que crea armonía en la figura y que además crea un efecto visual de alargar el cuerpo. Por supuesto, unos tacones plateados fueron el toque final con el que Rocío Sánchez Azuara brilló en su regreso a TV Azteca.

Por otro lado, la conductora se lució como nunca con una melena rubia y larga, misma que lució como toda una diva al agregar unas cuantas ondas marcadas, uno de los peinados más populares del momento.

Ante un look como este, la conductora Rocío Sánchez Azuara recibió comentarios de todo tipo como "qué guapa se ve con ese vestido", "te vez más guapa que nunca", "que linda te ves", "hermosa y elegante", así como "la reina ha vuelto".

