Vanessa Claudio: Ellos son TODOS FAMOSOS que enamoró la conductora puertorriqueña

La guapa conductora puertorriqueña, Vanessa Claudio, se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la televisión mexicana al estar al frente de programas importantes como "Venga La Alegría" o "Al Extremo", además con su belleza ha logrado flechar a más de uno, incluyendo algunos famosos.

Aunque muchos de los famosos que encabezan esta lista son muy reconocidos tanto por su talento, como por ser de los hombres más guapos de la industria del entretenimiento, la experiencia de la conductora no fue precisamente la mejor, ya que sufrió violencia psicológica y verbal, un hecho que la mantuvo en relaciones tóxicas.

Esto es todo lo que Vanessa Claudio ha dicho sobre los famosos a los que enamoró en el pasado, cuál fue su experiencia con ellos y cómo está dándose una nueva oportunidad en el amor, a pesar de no haber sido la más afortunada en el pasado.

La conductora confesó vivir relaciones tóxicas. (Foto: Instagram @vanessaclaudio)

Israel Amescua

Uno de los grandes amores de Vanessa Claudio fue Israel Amescua, a quien conoció en el 2010 en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, según confesó la puertorriqueña en una entrevista con TVNotas; sin embargo, fue hasta dos años después cuando los famosos decidieron llevar su relación más allá al iniciar un noviazgo.

La relación fue larga y duradera, pues al menos por dos años se dijeron los más enamorados, pero las cosas no terminaron nada bien entre ellos y a causa de violencia verbal y psicológica de la que fue víctima, la conductora terminó internada en un hospital, según reveló el mismo medio.

Vanessa habría terminado en el hospital tras terminar con Amescua. (Foto: Instagram @israelamescuam)

Carlos Arenas

El romance entre la famosa y el conductor inició cuando compartieron pantalla en el matutino "Venga La Alegría" y aunque no se tienen muchos detalles, sobre cuánto tiempo estuvieron juntos, su romance duró algunos años. Sin embargo, la relación entre los famosos terminó por la actitud de Arenas, pues según reveló Vanessa Claudio, él es una persona bastante tóxica, celosa e insegura. La declaración de la conductora llevó su nombre a las principales tendencias durante el 2020, pues en una transmisión en vivo dio detalles de la escabrosa relación que mantuvieron.

En su explicación, Claudio precisó que "las cosas no terminaron bien", aunque ella hizo todo lo posible por salvar la relación con el actor. "Carlos es un chico muy inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle y no es un mal chico, porque yo me enamoré de la persona, del amigo, pero se convirtió en una relación tóxica", dijo. Claro que esta no fue la primera vez que la famosa se refirió con estas palabras hacia su ex, ya que lo volvió a confirmar en una entrevista con TVNotas.

Tiempo después, cuando en el programa "Sale el Sol" se le cuestionó a Carlos Arenas si regresaría con la conductora destacó un rotundo "no" y agregó: "Cuando no tienes algo bonito o bueno que decir de una persona, te quedas callado".

El famoso no ha dado declaraciones sobre su relación con Vanessa Claudio. (Foto: Instagram @carlos_arenastv)

Sebastián Zurita

Otro de los famosos que enamoró la conductora puertorriqueña fue el actor Sebastián Zurita y su historia es más compleja de lo que se piensa, ya que por años se especuló que mantenían una relación, pero nunca se confirmó nada y todo se mantuvo como un rumor; sin embargo, la propia Vanessa Claudio fue quien confirmó que sí salieron juntos, aunque la distancia jugó un factor importante que los alejó.

En una transmisión en vivo, precisó que su historia es muy larga y que se conocieron gracias a la prima del actor, aunque su actitud no fue precisamente la mejor, un hecho que lo llevó a estar 9 años intentando conquistar a la famosa. "La primera vez que le dije que sí, empezamos a salir y después me dice que se va a Los Ángeles a vivir y yo sabía que él no cree en el amor a distancia entonces a mí sí me dolió un montón", relató.

"La última vez que lo intentamos fue justo antes de que su mamá muriera y sentía yo que era el momento", pero después de platicarlo decidieron continuar por separado, cada uno por caminos diferentes.

Sebastián Tamayo, ¿su nuevo amor?

A finales de enero en el mundo del espectáculo no se podía dejar de hablar de la famosa conductora, pues en una entrevista confesó llevar cinco meses de relación con un misterioso hombre, un noviazgo que hoy sumaría 8 meses en su máximo esplendor; sin embargo, se negó a dar muchos detalles al respecto.

A pesar de ello, destacó que el misterioso hombre no es mexicano y que "pronto" sus fans lo conocerán; desde entonces se comenzó a rumorar que conoció al nuevo dueño de su corazón en su estadía en Estados Unidos o Turquía; sin embargo, en una visita al foro de Ventaneando descartó que su novio sea turco.

"Conocí un galán, pero no hablo de eso porque nunca tengo mucha suerte; no es turco. Vamos a ver cómo va y después se los contaré, cuando ya estemos bien se los contaré", dijo la famosa.

Desde entonces quien encabeza la lista del posible nuevo novio de la puertorriqueña es el actor colombiano Sebastián Tamayo, sin embargo, nada ha sido confirmado ni por él ni por ella.

¿Diego Boneta?; esto es lo que se sabe

A pesar de que nunca hubo una confirmación por parte de Vanessa Claudio, en el mundo de la farándula se llegó a especular que mantuvo un romance con Diego Boneta Pues se les llegó a ver juntos durante una fiesta, algo que alentó la idea de un noviazgo entre ambos; sin embargo, fue la propia puertorriqueña quien descartó la idea.

