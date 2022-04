Al natural Vanessa Claudio eleva la temperatura con sólo un sombrero: FOTOS

La conductora Vanessa Claudio sorprendió a sus millones de fans en redes sociales, esto luego de publicar un par de fotografías en Facebook en las que se luce al natural y portando sólo un sombrero, mismas con las que elevó la temperatura y se llevó todas las miradas.

Las instantáneas las compartió la guapa presentadora del programa "Al Extremo" en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, pero debido a las restricciones de ésta última red social fueron eliminadas, pues se trata de un par de imágenes en las que se muestra sin ropa.

Vanessa Claudio se luce el natural

Fue la noche de este miércoles cuando Vanessa publicó en sus plataformas dos imágenes en las que se le ve posando de forma sensual y atrevida, como hace mucho no se dejaba ver, pues se muestra sin ropa y luciendo sólo un enorme sombrero en tejido de paja.

La conductora robó miradas. FB @VanessaClaudioOf

"A veces solo hay q desprenderse del ego, el rencor, del miedo, y sobre todo el dolor. Y reconocer esas áreas que necesitamos crecer, cambiar! Ya no te enfocas en lo viejo sino en la construcción de lo nuevo! Es difícil pero no imposible pero ahí está el verdadero cambio! Deja salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños!", escribió para acompañar las instantáneas.

La originaria de Puerto Rico, tiene 38 años, y aunque se dio a conocer como conductora del matutino "Venga la Alegría", su carrera comenzó años antes como modelo, esto luego de ser una de las competidoras en el concurso Miss Intercontinental 2006 celebrado en Nassau, Bahamas, y en el que representó a su país natal.

Vanessa se lució al natural. FB @VanessaClaudioOf

La ex reina de belleza y actriz se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, constantemente comparte imágenes de su trabajo y vida personal, y hasta se toma el tiempo de interactuar con sus seguidores, con quienes hace unos días tuvo dinámica de preguntas y respuestas, en la que afirmó que no abrirá su cuenta de Only Fans.

"No tengo OnlyFans pero sí tengo suscripción a mi Facebook donde hago material y contenido exclusivo, incluso una que otra cosita sexy, pero muy de buen gusto", aclaró Claudio para sus fanáticos, algo que se ha podido comprobar con su más reciente publicación pues sin duda causó furor con sus imágenes al natural.

