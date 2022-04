Un orgasmo inspiró esta exitosa canción de la década de los 80

Pese a que tuvieron al menos cinco discos, la banda Cutting Crew es considerada como una one hit wonder o estrella de un solo éxito. Esto se debió a que sus múltiples intentos de hacerse un lugar en la música de los 80 solamente rindió para darles una sola canción que se volvió un éxito mundial: Died in Your Arms Tonight.

Esta melodía alcanzó los primeros lugares de popularidad en el mundo durante los años 1986 y 1987. En Estados Unidos fue la más sonada en el top 100, al igual que en Polonia, Finlandia, Canadá; en Suecia e Irlanda estuvo en el segundo puesto y en Alemania llegó al cuarto.

Esto le ha permitido a su compositor Nick Van Eede vivir de las regalías durante décadas. Aunque no tiene una vida de millonario, esta canción sí le ha dado el suficiente dinero como para tener una vida cómoda.

A sus 63 años, el músico vive en Inglaterra y eventualmente participa en programas o conciertos en los que interpreta esta melodía que fue ícono de finales de los años 80.

La inspiración para su nombre viene de una crítica que recibió Queen.

Un camino complicado

Nick pasó gran parte de su adolescencia tratando de convertirse en una estrella. El joven pasaba el tiempo entre su labor como camillero en un hospital y los clubs en los que tocaba algunas canciones.

Durante varios meses, esto solamente le causó cansancio, pero al final sus múltiples actuaciones rindieron fruto cuando fue visto por Chas Chandler, el bajista de The Animals, quien anteriormente había descubierto a Jimi Hendrix y era responsable de la banda Slade.

El canto de Nick le gustó al manager, por lo que le pidió que sirviera de telonero para la banda durante la gira que tenían en Polonia. Con 18 años de edad, el músico renunció al hospital y se unió a las presentaciones.

Al terminar este recorrido, el muchacho confirmó el plan de vida que tenía, por lo que decidió dedicarse enteramente a la música. Intentó ser solista, pero los múltiples rechazos en las empresas discográficas lo hicieron claudicar y buscar unirse a una banda.

Fue así que inició The Drivers con un grupo de amigos, pero aunque lograron tener algo de popularidad en Canadá, no lograron obtener el éxito que buscaban. Antes de que el grupo se separara, Van Eede conoció al guitarrista Kevin MacMichael. Con este último fundó la banda Cutting Crew, con la cual alcanzó la fama mundial.

¿Cómo nació Died in Your Arms Tonight?

Las audiciones que tuvo el grupo, al cual agregaron en 1986 al bajista Colin Farley y al baterista Martin "Frosty" Beedle, fueron fructíferas, por lo que la disquera Virgin Records los firmó para grabar su primer disco.

Con esto en mente, Nick ideó varias melodías. Una de ellas no terminaba por convencerlo, así que solamente se dedicó a acumular algunas frases que le parecían interesantes.

No tenía ningún título o idea central para esta melodía, así que la dejó para cuando tuviera algo de inspiración. Esta fue una decisión acertada, ya que esto dio pie a que creara una de las canciones más épicas de la década.

Cierto día en el que hizo el amor con su entonces novia Andrea Hooder en su departamento, ella le dijo que el acto sexual había sido grandioso.

La charla terminó en que él le dijo a ella que una forma de llamar al orgasmo era "la petite mort", la traducción más usada para esta frase es "la muerte chiquita" y hace referencia a que cuando alguien alcanza el clímax sufre una desconexión de su psique a un punto similar al que ocurriría con el morir o quedar inconsciente.

La plática avanzó, pero en el momento en que Nick se preguntó si habría algún equivalente para esta combinación de palabras en inglés, no encontró ninguna respuesta.

Fue entonces que se puso a pensar cómo definiría él un momento tan íntimo para así traducirlo en palabras. La respuesta fue "died in your arms" o en español "morir en tus brazos".

La frase le resultó pegajosa y digna para el título de la canción, así que tomó las ideas que ya había escrito que fueran compatibles con esta y creó la pieza que se convirtió en su canción más exitosa.

En 2020, Nick volvió a grabar la canción para un álbum recopilatorio. En ella se incluyó una orquesta para acompañar a la letra. Puedes oírla a continuación.

