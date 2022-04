Camila Sodi da positivo a Covid-19 por segunda vez; este es su estado de salud

Son muchos los famosos que han dado positivo a Covid-19, y aunque en México las medidas restrictivas se han relajado, la realidad es que los casos todavía siguen, y como muestra la actriz Camila Sodi, quien resultó contagiada por segunda vez. Al ser una de las celebridades consentidas, muchos se preguntan cuál es su estado de salud.

La actriz, de 35 años, que ganó fama gracias a su papel estelar en la telenovela Rubí, regresó hace unas semanas de España, país al que se fue por varios meses para realizar una serie, y muy pronto comenzó a mostrar que ya tenía nuevos proyectos en México.

Camila Sodi da positivo a Covid-19

A través de su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con 2.6 millones de seguidores, la actriz explicó que se enteró del diagnóstico tras una prueba que le realizaron antes de las grabaciones de su nuevo proyecto. “¿Se acuerdan cómo ayer les dije que la contaminación no me dejaba respirar? Es covid, tengo covid", comentó la sobrina de Thalía.

En febrero de 2020 ya se había contagiado del virus. Foto: IG @camilasodi_

Fue a finales de febrero del año 2020 cuando Camila, madre de dos hijos producto de su relación con el actor Diego Luna, se contagió de Covid-19 por primera vez. "Los síntomas van y vienen como en oleadas o picos .Y lo único que me ha servido diario , es tener una actitud positiva y estar agradecida", escribió en aquel momento.

¿Cuál es el estado de salud de la actriz?

En días pasados Camila indicó que se había extrañado porque no podía respirar y pensó que era por la contaminación, pero finalmente confirmó que tiene Covid-19, aunque a diferencia de su primer contagio, la actriz se muestra con mejor actitud, lo que dejó ver con las imágenes que compartió en sus historias de Instagram en las que se le ve con un divertido filtro.

Con la cara verde y orejas puntiagudas, escribió en sus historias que ya tiene tres días en asilamiento, "Día 3 sola", colocó en uno de los videos que compartió con sus millones de fans, mientras que en otro se le ve cantando "All By Myself", de Céline Dion, con la leyenda "Covid, déjame en paz".

Camila muestra la mejor actitud ante la enfermedad. Foto: IG @camilasodi_

La guapa actriz, que pertenece a una dinastía de mujeres exitosas en las que se incluye su tía Thalía y su mamá la escritora Ernestina Sodi, se ha convertido en una de las famosas consentidas en las redes sociales. En su cuenta de Instagram ya suma 2.6 millones de seguidores con quienes comparte muchos detalles de su vida, como en esta ocasión en que dejó ver como se siente.

La también cantante explicó que se enteró de su nuevo contagio después de que se realizó una prueba antes de las grabaciones de su nuevo proyecto, pues Camila ahora se encuentra en grabaciones de la serie "Cualquier Parecido", en la que compartirá créditos con Jencarlos Canela.

