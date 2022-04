El conmovedor reencuentro de Adamari López y Héctor Sandarti

Adamari López estaba en proceso de preparación para salir a la Gala de premiación de los Latin America Music Awards 2022 en Las Vegas, cuando recibió una visita en el camerino que le cambio en 180 grados el humor y le selló una gran sonrisa.

Adamari López nunca hubiera pensado que iba a recibir la sorpresa, de manera inesperada con alguien que ha significado y significa mucho en su vida. Claro, que el momento fue captado por los presentes posteriormente compartidos en las redes sociales de la bella puertorriqueña quien se mostró profundamente feliz y emocionada. ¿Quién fue la persona que la hizo gritar y saltar de alegría?

Adamari Lopez y Hector Sandarti

Al grito de “López, López”, Adamari recibió la grata visita de ni más ni menos que uno de esos compañeros de trabajo que dejan huella por su amor y cariño: el conductor Héctor Sandarti, quien sorprendió de una manera muy bonita y divertida a la que fuera su colega en Un nuevo día, hace no tanto tiempo atrás.

"¡salúdame!", le dijo Héctor a Adamari López mientras la sorprendía haciendo sus cosas. Ella, perpleja, no pudo evitar gritar, saltar y reír a todo dar al encontrarse con su compañero. Otro factor emocional es que si quiera viven cerca como para verse en otros momentos, ella en Miami y él en nuestro país. Sin embargo la diferencia geográfica no es motivo para que no sigan conectados por el cariño, el respeto y los bellos momentos vividos.

La partida de Héctor de Telemundo fue muy triste para muchos, pero sobre todo para Adamari, ya que el aprecio y la relación que crearon es muy fraternal. El público quedó encantado con este momento que les hizo recordar con nostalgia todo lo vivido en aquellas mañanas frente a las cámaras.