Ludwika Paleta, más bella que nunca, en coqueto bikini animal print

Ludwika Paleta parece estar en uno de sus mejores momentos y así lo comprobó con una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver luciendo un coqueto bikini de estampado animal print con el que lució más bella que nunca y enamoró a sus millones de fans.

En su redes sociales es muy activa, principalmente Instagram, donde cuenta con 3.9 millones de seguidores, con quienes comparte contenido y da detalles de su vida profesional y también de sus momentos en familia, sobre todo cuando se trata de vacaciones en la playa como lo hizo recientemente.

Fue la tarde de este martes cuando Ludwika publicó en la popular plataforma una instantánea en la que se dejó ver desde la playa y en una actitud relajada, demostrando que posee una belleza natural y presumiendo un coqueto look de bikini que combinó con una cadena larga y delgada.

Foto: IG @ludwika_paleta

"Me encantaría estar ahí…. pero no estoy #playa #vacaciones #felicidad #naturaleza #myhappyplace", escribió la actriz para acompañar la imagen, dejando ver que ya regresó a la ciudad después de unos días de descanso en familia y conquistando a sus fans al recibir más de 500 comentarios y 74 mil 800 "me gusta".

Ludwika Paleta presume cuerpazo en bikini

Paleta tiene 43 años y es originaria de Polonia. Desde muy pequeña llegó a nuestro país junto a su familia y debutó en televisión hace más de 30 años en la telenovela infantil "Carrusel", momento desde el que se colocó en el gusto del público por su talento y belleza.

La protagonista de la serie "Madre sólo hay dos", de Netflix, lleva años imponiendo moda con su forma de vestir, pues muestra un estilo elegante, juvenil y sofisticado, ideal para mujeres que como ella pasan de los 40 años y desean lucir increíbles, como lo confirma con los atuendos que ha dejado ver en esta primavera.

