BTS: La fan que logró conquistar a Suga y fue la envidia del ARMY

¿Te imaginas conocer a tu integrante favorito de BTS? Esta chica cumplió el sueño de toda ARMY, pero no solo eso, sino que fue la envidia de todas las fans gracias a un video donde Suga fue flechado por esta afortunada. El rapero no logró disimular su flechazo y así reaccionó el ARMY.

Conocido por ser el más "reservado" del grupo y con una personalidad muy tranquila, Suga tiene una gran percepción de los sentimientos y emociones, no por nada su escritura suele ser la más cruda y realista.

Sobre su vida amorosa, aunque afirma que no tiene tiempo para tener una novia, demostró ser un gran chico al escribir una carta y disculparse con su ex antes de ser famoso. También ha demostrato ser capaz de fijarse en una fan y no dejar de verla, lo que provocó los celos del ARMY.

Suga quedó flechado por esta chica (VIDEO)

Las firmas de autográfos son las pocas oportunidades que tienen las fans de estar cara a cara con sus idols favoritos. BTS escucha atentamente al ARMY, posa son las diademas o sombreros que les llevan y les escriben mensajes personalizados en sus álbumes, aunque no pueden recibir regalos por seguridad.

Durante una reunión, una chica se encontraba justo al lado de Suga, no se sabe si fue su personalidad, forma de hablar o su rostro, pero el rapero quedó inmediatamente flechado de la joven a quien no dejó de ver en ningún momento, incluso sonríe sin apartar la mirada de ella.

El video fue compartido en TikTok y varios de los comentarios mostraron la envidia por la joven, también creen que debió haber dicho algo muy bueno o lucir increíble para lograr llamar su atención por completo.

Yoongi se imaginó toda una vida juntos

Fue uno de los mensajes que dejaron las fans en la publicación. Otras fans aseguraron que desean que pronto encuentre a su pareja y pueda disfrutar de su felicidad en privado a pesar de ser una estrella famosa.