Raúl Velasco: la vez que defendió a una reina de belleza que fue abucheada por el público

Luz María Zetina es reconocida como una destacada actriz y conductora con más de dos décadas de trayectoria, sin embargo quizá las nuevas generaciones desconozcan que la guapa presentadora fue la ganadora del certamen Nuestra Belleza México en el año 1994.

Originaria de la Ciudad de México, Luz María Zetina se volvió tendencia este fin de semana en redes sociales luego que fuera difundido un video del momento en que fue coronada en el certamen de belleza nacional, uno de los momentos más polémicos en la historia de Nuestra Belleza debido a la inesperada reacción del público asistente.

En aquella ocasión, ante los abucheos del público, además de los reclamos de fraude, fue el propio conductor de la ceremonia, Raúl Velasco quien dio la cara y salió en defensa de la recién elegida reina de belleza, quien entre lágrimas no daba crédito a lo que ocurría en ese momento.

Raúl Velasco defendió a Luz María Zetina ante los abucheos

El video se volvió viral en las redes sociales. FOTO: Especial

Aquella noche, Raúl Velasco declaró que no había fraude ya que la decisión estaba respaldada por el aval de todos los jueces: "No se vale, la vieron de viva voz del jurado y se responsabilizó de su voto. Ella es la ganadora y esas lágrimas deben de ser de felicidad, no de tristeza porque ha estado aquí jugándosela con las 32 representantes de los estados de la República, eso tiene un valor.

Raúl Velasco arropó a la ganadora del certamen. FOTO: Especial

En aquel inédito momento Raúl Velasco la arropó con sus palabras y les aseguró a los asistentes que incluso si fuera su hija, estaría ahí para brindarle su total respaldo: "Si fuera mi hija, aquí estaría para apoyarla como la apoyo a ella, como todos ustedes, que son gente bien nacida", se escucha decir en este video al famoso conductor.

Luz María Zetina rompió en llanto ante los reclamos de fraude. FOTO: Especial

En ese momento tomó en brazos a Luz María Zetina, quien no dejaba de llorar, y le dio un beso en la mejilla: "Enhorabuena, y con ese aplauso y ese reconocimiento, ¿quieres decir algo?", le preguntó a la ganadora del certamen. Momento en el que Zetina declaró: "Me gustaría que todos ustedes..." instante en que fue interrumpida por los abucheos.

"No vale la pena", declaró finalmente ante la imposibilidad de que le permitieran expresarse. Momento en el que el resto de las concursantes se acercaron a abrazarla y arroparla con afecto, "en una actitud muy diferente a la de sus seguidores", reconoció el conductor.

