La particular historia detrás de la aparición de Brad Pitt en "Friends"

Brad Pitt es uno de los actores más importantes de Hollywood ya que además de las decenas de películas en las que ha participado, tuvo un cameo en la serie estadounidense de Friends. La ex pareja de Jennifer Aniston era todavía un joven y en ese entonces, estaba en pareja con quien interpretaba a Rachel.

En las últimas semanas, conocimos la actualidad de Brad Pitt, quien ya divorciado de Angelina Jolie, está incursionando en sus propios proyectos. Además, conocimos que el actor había iniciado los estudios para una carrera universitaria antes de hacerse famoso con la actuación. Pitt se encontraba estudiando la carrera de periodismo en la Universidad de Michigan. No se equivocó en su decisión ya que comenzó a participar en el mundo de Hollywood y de las series.

Brad Pitt y Jennifer Aniston. Fuente archivo

Quizás te preguntarás cuál es la relación que tienen Brad Pitt y la serie Friends. Pues, el actor tuvo un cameo en uno de los capítulos de la serie que tuvo 10 temporadas (1994-2004). Una de las principales protagonistas fue Jennifer Aniston, quien sería pareja de Pitt. Al actor se lo puede ver en el capítulo nueve de la temporada 8, llamado ‘The One With The Rumor’. El creador de la serie, David Crane, dio detalles de cómo fue trabajar con el ex esposo de Angelina Jolie.

El cameo que realizó Pitt en Friends es considerado hoy en día, como el mejor de toda la serie y el actor fue nominado a un premio Emmy por su aparición. Sin embargo, convocar al actor no fue tarea fácil para David Crane quien contó que no tenía experiencia frente a un público y que no sabía como iba a reaccionar el público. En dicho episodio, Brad Pitt interpreta a Will Colbert, un viejo amigo de la escuela secundaria de Ross y Monica y quien ayudó a crear el club ‘Odio a Rachel’.

Friends ha tenido diversos cameos de celebridades importantes como la de Bruce Willis, Robin Williams, Billy Cristal y George Cloone. Además, contó con la participación de Julia Roberts, Wynona Ryder, entre otras. Es una de las series más vistas en la historia de la televisión y en el año 2021, el elenco se volvió a reunir en un capítulo especial.