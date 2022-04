Chris Rock pudo continuar en los Oscar 2022 gracias a su profesionalismo, revela productor

Ha sido el productor de la ceremonia 94 de los Premios Oscar 2022 quien retomó el tema de la agresión de Will Smith contra el comediante Chris Rock al declarar que gracias al profesionalismo del presentador el espectáculo pudo continuar; además reconoció su temple para mantener la calma.

Así lo declaró Will Packer, productor del espectáculo, este fin de semana durante una entrevista concedida a una televisora estadounidense. También recordó que Rock pudo continuar presentando un premio tan solo instantes después de que Smith se dirigiera al escenario y le propinara una cachetada frente a todo el público presente, así como millones de espectadores.

"Chris manejó el momento con tal gracia y aplomo (...) permitió que el espectáculo continuara", declaró el productor Will Packer a la cadena ABC. "Porque Chris siguió de la forma que lo hizo, completó la categoría. Entregó el trofeo a Questlove" (ganador a mejor documental) "lo que nos dio licencia en cierto modo para seguir el espectáculo, que era lo que tratábamos de hacer", aseguró.

Smith ensombreció la noche más brillante de Hollywood

De acuerdo con los comentarios dados a conocer tras el altercado en el que el actor Will Smith subió al escenario para darle una cachetada a Chris Rock, a raíz de un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, fue de esta manera como el popular actor opacó la noche más brillante de Hollywood y dejó impactada a la audiencia.

Momento de la agresión de Smith a Rock. FOTO: Reuters

Esta semana se dio a conocer que a Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, responsable de la premiación, le pidió a Smith que abandonara la ceremonia, sin embargo, el actor se negó a hacerlo. Al respecto, Will Packer reveló que aconsejó a su equipo que no se expulsara al actor, esto luego de hablar con Chris Rock mientras el comediante salía del escenario.

"Dije: '¿Realmente te golpeó?' Y él me miró y me contestó: 'Sí. Acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali'", contó el productor, en referencia a Will Smith, quien interpretó al legendario boxeador en la película "Alí" en el año 2001. "Inmediatamente fui a la directiva de la Academia que estaba en el lugar y dije: 'Chris Rock no quiere eso (...) Rock ha dejado claro que no quiere que la situación empeore'", narró Packer.

Tan solo media hora después del suceso, Will Smith fue galardonado como mejor actor de los Oscar por su papel en la película "King Richard", momento en el que los asistentes se pusieron de pie para ovacionarlo, lo que originó posteriores comentarios de desaprobación. Ante esto, Packer aseguró que los aplausos fueron para el actor y su trabajo, no para la lamentable escena que acababa de protagonizar.

"Pienso que las personas en el lugar que se pararon, se pararon por alguien a quien conocían (...) quien tiene una carrera de más de tres décadas de ser lo opuesto a lo que vimos en ese momento", concluyó. Por su parte, Will Smith publicó el pasado lunes en su cuenta personal de Instagram una disculpa en la que calificó su comportamiento de "inaceptable y inexcusable".

La escena ensombreció la noche de la ceremonia de los Premios Oscar. FOTO: Especial

