Dua Lipa enciende las redes con coqueto baile en entallado conjunto fucsia | VIDEO

Dua Lipa se ha convertido en la diva del pop y la moda, ya que su música siempre causa sensación, al igual que los outfits que sube a sus redes sociales. En esta ocasión enloqueció las redes sociales al presumir su figura con un conjunto fucsia, tipo mono largo, que le permitió lucir sus encantos al hacer un sensual baile.

Como es costumbre, la británica subió a su cuenta de TikTok en la que se ve con su ceñido atuendo que tenía estampados plateados por todos lados, con hombros descubiertos y sin mangas, pero con guantes largos, con el cual lució hermosa, pero elegante.

La cantante y modelo, tiene un gran gusto por la moda, por lo que siempre se le ve con ropas que causan sensación. Sus fans la siguen para inspirarse y replicar sus atuendos, para lucir en tendencia. No por nada siempre roba cámara en las alfombras rojas o cualquier evento en el que se presente.

¿Qué dieta sigue Dua Lipa para lucir increíble?

Según reveló Dua al podcast At Your Service, para poder mantener su figura mantiene una dieta balanceada y practica el ayuno intermitente, “No como nada sólido desde las seis de la tarde porque cuando como tarde mi cuerpo no es capaz de procesarlo y me lleva más tiempo digerirla”, reveló.

Además, en su dieta la compositora prefiere los vegetales, frutas y pescado, pero complementa con vitaminas y Omega 3 para mantenerse saludable. Asimismo, detalló que bebe mucha agua durante el día y realiza actividad física. Sin embargo, aunque Dua mantiene un régimen estricto, no se prohíbe comer algunos de sus platillos favoritos, pues confesó que le gusta mucho la comida albanesa y le encanta el pastel de espinacas.

