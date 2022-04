Querido conductor de Venga la Alegría recibe calurosa bienvenida de la Bebeshita | VIDEO

La llegada de un rostro conocido al foro de Venga la Alegría, causó conmoción y alegría en una de las conductoras más sexys y deslumbrantes, nos referimos a Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”.

La Bebeshita no tardó mucho para recibir con bombo y platillo (y alguna que otra cosa más), al atleta de Exatlón All-Star que salió esta semana y se reincorporó a su trabajo como conductor del matutino en su versión de fin de semana.

Desde luego que no es otro que el famoso “Aguileón”, Aristeo Cázares, el atleta del equipo rojo que está semana tuvo que abandonar la competencia más exigente en Tv Azteca, al perder contra Javier Márquez y Evelyn Guijarro en el duelo de eliminación del pasado domingo.

Ahora, Aristeo ha regresado a ocupar su lugar en el matutino y por ende, su compañera y exparticipante junto con él en Master Chef Celebrity México, está que no cabe de la emoción, por lo que no tardó nada en publicar un reel (video) en su cuenta de Instagram en la que le da una calurosa bienvenida al campeón de la segunda temporada del Exatlón México.

Daniela luce un entallado vestido en color blanco, con escote en la parte de las costillas y con una melena rubia que enmarca su tremenda figura; mientras que Aristeo sale en el clip con pantalón y playera en color negro.

Pero la sorpresa para Aristeo no terminó ahí, ya que la Bebeshita editó el video con un diálogo para hacerle saber (una vez más), que está vez sí podrían ser pareja, como en otras ocasiones lo ha intentado, algo que el popular atleta veracruzano se ha negado a aceptar.

“La vida ya me dijo que tú y yo no, pero la bruja que te va hacer el amarre, ya me dijo que tú yo ‘pa’ siempre”, indica el audio que acompaña al video.