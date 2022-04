Manelyk González: 5 bikinis de colores que demuestran que es la reina de la playa

Manelyk González no para de sorprender a sus millones de fans en redes sociales. La ex integrante del reality "Acapulco Shore" siempre tiene algo nuevo para sus seguidores, con quienes comparte mucho de su vida y sus atuendos, siendo los bikinis de colores una de las prendas con las que causa furor y por la que se ha convertido en reina de la playa como lo demuestran estos 5 looks.

La influencer y cantante de 33 años comenzó su carrera en el modelaje en su adolescencia, pero su fama llegó de la mano del reality de MTV, "Acapulco Shore", en el que estuvo por varias temporadas convirtiéndose en una de las favoritas por su forma de ser sincera y atrevida.

La también ex pareja de Jawy Méndez, con quien de hecho estaba comprometida, es muy activa en sus redes sociales, pues tan sólo en su cuenta de Instagram ha logrado acumular 14.2 millones de fans, con quienes constantemente comparte fotos de sus proyectos profesionales y su vida privada.

Manelyk González y sus 5 bikinis de colores más chic

Entre las imágenes que se pueden encontrar en las redes de Mane, como le dicen cariñosamente sus fans y amigos, se pueden ver muchas en las que presume su espectacular figura con atrevidos atuendos, pero sin duda son sus fotos en bikini con las que genera impacto.

La influencer presume cuerpazo. Foto: IG @manelyk_oficial

La figura de Manelyk siempre ha sido tema de conversación, pues la guapa influencer y cantante no ha tenido problemas con acetar las cirugías estéticas a las que se ha sometido para lucir la increíble figura que destaca con sus coquetos bikinis de colores, sin embargo, también asegura que se mantiene gracias al ejercicio.

Mane que posó para la famosa revista Playboy en 2017, se corona en las redes sociales como la reina de la playa por los modernos y coloridos atuendos que presume, confirmando que no sólo gusta de lucir atrevida, también impone moda con sus looks y su gran estilo.

Mane conquista las redes con sus coquetos looks. Foto: IG @manelyk_oficial

Manelyk impone moda con sus atuendos coloridos. Foto: IG @manelyk_oficial

La cantante, de 33 años, es una de las favoritas en redes. Foto: IG @manelyk_oficial

La ex integrante de "Acapulco Shore" luce su curvilínea figura. Foto: IG @manelyk_oficial

SIGUE LEYENDO:

Desde la playa, Manelyk eleva la temperatura con atrevido traje de baño

"¿Soportas?": Manelyk lanza misterioso mensaje en Twitter; esto dijo