Desde las escaleras, Michelle Salas presume mini cintura en top: FOTOS

Michelle Salas se ha coronado como todo una conocedora de moda y estilo, así lo demostró este viernes al publicar una serie de fotos en sus redes sociales en las que lució un top con el que presumió su mini cintura y esbelta figura. La hija de Luis Miguel robó suspiros y obtuvo cientos de reacciones por parte de sus fans, quienes la llenaron de halagos.

La modelo de 32 años siempre ha estado en el ojo público, pues además de ser primogénita de 'El Sol de México', es miembro de una de las dinastías más importantes del medio artístico, ya que también es hija de Stephanie Salas, nieta de la diva del Cine de Oro, Silvia Pinal, a quien hace unos días visitó Michelle en medio de los rumores de su mal estado de salud.

Michelle Salas impone moda Foto: IG @michellesalasb

Michelle Salas luce mini cintura

Michelle no siguió los pasos de su familia en la actuación o la música, pues decidió estudiar diseño de modas en Nueva York, desde entonces se ha colocado como una de las grandes promesas sobre las pasarelas. Además, en sus redes sociales deja ver sus conocimientos sobre esta industria posando con los mejores looks.

Fue este viernes que la también influencer y blogger, presumió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en la que dio cátedra de estilo para mujeres jóvenes al mostrar la mejor manera de llevar un top en color negro combinado con pantalones de mezclilla, que al agregarle un saco y un bolso en color menta se convertía en un outfit mucho más chic y casual.

La hija de Luis Miguel se luce en top negro IG @michellesalasb

"Yo don’t have to see the whole staircase, you just have to take the first step (No tienes que ver toda la escalera, solo tienes que dar el primer paso)", fue la frase con la que la hija del cantante de 'La incondicional' compartió las imágenes en las que se le puede ver subiendo unos escalones en un lujoso lugar que fue el escenario perfecto para lucir su look en donde presumió su mini cintura.

Con este post, Michelle Salas volvió a demostrar porque es un referente de moda para todas las mujeres jóvenes que como ella quieren lucir elegantes, sin tener que aparentar mayor edad. Además, presumió toda su belleza, la cual la ha hecho ganar muchos fans en redes sociales, así como ser parte de diferentes marcas.

SIGUE LEYENDO:

Desde Miami, Michelle Salas demuestra porque es la embajadora mexicana del encanto