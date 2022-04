¿Michelle Renaud fue víctima de violencia doméstica? La actriz manda fuerte mensaje sobre el tema

La actriz mexicana Michelle Renaud impacta constantemente a sus seguidores de Instagram, pues suele subir videos o fotos de sus aventuras extremas o en diminutos bañadores; sin embargo, en esta ocasión se volvió viral porque mandó un poderoso mensaje sobre la violencia doméstica.

La también guapa influencer, quien formó parte del elenco de “Rebelde” y estuvo en telenovelas como “La sombra del pasado”, “Pasión y poder”, “Hijas de la luna” y “La reina soy yo”, proyectos en los cuales ha podido probar que es una excelente artista, mencionó que el único y verdadero amor de su vida es su encantador hijo Marcelo.

¿Qué es lo que dijo la guapa Michelle Renaud?

Michelle es muy reservada con su vida, pero en esta ocasión habló un poco sobre las relaciones “tóxicas”, pues en una publicación de Instagram escribió lo siguiente:

“NO TE PERMITAS VIVIR VIOLENCIA EN TU RELACIÓN DE PAREJA. Es muy difícil salir de una relación violenta porque ninguna persona empieza a violentar a la otra al mes de conocerse , es después de pasar un rato juntos , sobre todo de vivir el enamoramiento que empieza a sacar su lado oscuro, si tú permites agresiones verbales o que te violenten emocionalmente , poco a poco estarás siendo manipulada por tu agresor y no sabrás ni cómo empezó pero la violencia SIEMPRE ESCALA.

Tristemente lo que te mantiene ahí es el añorar la etapa padre del enamoramiento Ó PENSAR QUE ÉL VA A CAMBIAR, pero no es así , una vez que permites algo no hay vuelta atrás. PIDE AYUDA, NO ESTÁS SOLA , eso que sientes NO ES AMOR , no te engañes. Si él cambia solo será lejos de ti , con ayuda de profesionales , tú no mereces vivir esa etapa tan oscura POR NADIE. Yo sé que es difícil salir , pero te juro que una vez que te pones primero , que te alejas , que pides ayuda , que abres los ojos , la vida te premia mandándote cosas hermosas que si mereces.

NO MERECES ESO, NO ES AMOR y NO VA A CAMBIAR , no importa cuantas veces te llore TÚ NO LO PUEDES AYUDAR solo te puedes ayudar a ti misma. Pregúntate ¿por qué él cambiaría si tú aceptas la violencia y además eres ya cómplice al querer esconderlo de todo tu entorno?”, fue lo que escribió.

Muchos de sus fans especularon que hablaba de Danilo Carrera, con quien estuvo cuatro y formó una de las parejas más queridas del espectáculo y tuvieron un hijo, pero todo se acabó y decidieron separarse, pero lo hicieron en buenos términos, por el bien de su pequeño; el propio actor ha destacado en varias ocasiones que era una gran mujer y una gran madre.

