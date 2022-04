Netflix: La exitosa película de estreno que te provocará un MAR de lágrimas; ¿qué harías si pierdes al amor de tu vida?

Cada vez es más frecuente ver que surgen más opciones para ver contenidos y tener entretenimiento vía streaming; sin embargo, a pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel internacional, esto principalmente porque apuesta por diversos lanzamientos del cine, desde los más recientes hasta los clásicos.

Recordemos que desde la llegada de Amazon Prime Video, Disney+ y ahora Paramount plus, el gigante de streaming ahora busca la manera de sobresalir ante la competencia.

Las propuestas de Netflix ante la demanda de sus usuarios

Y precisamente bajo este panorama en el que la cuarentena ha representado mayor competencia, es que ahora Netflix invierte cada vez más en sus películas, series y cortos.

Vale la pena recordar que en dicha plataforma existe una amplia diversidad de contenidos, desde los más intensos hasta los más conmovedores, sin embargo, la plataforma recientemente ha acentuado su interés en las producciones relacionadas a los sentimientos y al corazón.

Es bajo éste panorama que recientemente ha causado furor en la plataforma con sede en Los Gatos, California, una película de estreno en Netflix que está basada en una exitosa novela y hace llorar a la mayoría de los usuarios que la ven.

La película que te hará entrar en un mar de llanto

Se trata de una cinta que recientemente fue estrenada en la plataforma de streaming, misma que llegó para satisfacer a los amantes de los dramas románticos y de las películas desgarradoras.

Es bajo éste panorama que llegó a la plataforma de streaming la cinta "Entre la vida y la muerte", misma que también es conocida por su título en inglés "The In Between".

Ésta cinta te romperá el corazón. Foto: Prensa Netflix

Se trata de una producción estadounidense dirigida por Arie Posin y protagonizada por la exitosa actriz del "Stand de los besos" Joey King, además de que en ella aparece Kyle Allen.

Ésta cinta ha llamado la atención debido a que actualmente se encuentra dentro del listado de los 10 títulos más vistos en México, específicamente se encuentra en el puesto número 1.

La película sigue la historia de una adolescente que, después de perder al amor de su vida en un trágico accidente, la joven desconsolada comenzará a creer que él le envía señales desde el más allá.

Sin embargo, es a partir de éste momento que comenzará el mayor enfrentamiento al duelo en su vida, y dará inicio así una impactante y conmovedora historia que mezcla el drama y el romance con la ciencia ficción.

Vale la pena destacar que ésta película se encuentra basada en la novela juvenil publicada en 2022 The In Between, una novela escrita por Marc Klein que fue todo un éxito y fue publicada en español bajo el título Lo que queda de nosotros.

