Fernanda Castillo habló sobre las adicciones de Rafael Amaya: “Se lo fue comiendo”

"El Señor de los Cielos" es una de las series favoritas que impulsó la fama de algunos actores como Fernanda Castillo, quien realizó el papel de Mónica Robles junto a Rafael Amaya por lo que fue testigo del impactante cambio que el actor experimento ante su adicción a las drogas y el alcohol.

La actriz, de 40 años, ganó gran fama gracias a la polémica serie que le dio la oportunidad de mostrar su talento y aunque significó un gran éxito para gran parte del elenco decir adiós a su personaje es algo que le ha costado, y es que el público la recuerda por el impacto que tuvo con éste en ellos.

Uno de los momentos más difíciles para la actriz durante la serie fue el cambio que notó en Rafael Amaya, pues personas cercanas al actor aseguran que su papel como Aurelio Casillas lo consumió y llegó a pensar que de verdad era "El Señor de los Cielos" por lo que se refugió en las drogas y el alcohol.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz habló sobre como presenció el cambio de quien considera un gran amigo: "Siento que el problema que tuvo se lo fue comiendo, de que yo no encontraba ya en sus ojos al amigo y complice en escena que tuve muchos años".

Fernanda Castillo trabajó junto a Rafael Amaya por cinco años y destacó el profesionalismo y dedicación que el actor tenía al iniciar la serie, por lo que notó poco a poco el cambio en él: “Yo sé que él me quiere mucho también, entonces me dolió ver que mi amigo no estaba bien”.

"Se creía el 'Señor de los Cielos'"

Rafael Amaya se ausentó de la farándula por un tiempo durante eww que crecieron los rumores de sus adicciones, algo sobre lo que personas cercanas a él hablaron tiempo después asegurando que el actor creía que era el “Señor de los Cielos” mientras se encontraba en un estado “psicótico”.

En entrevista para People en Español, el cantante de regional mexicano Roberto Tapia -que es un gran amigo de Rafael Amaya- reveló que el actor fue quien lo llamó para pedirle ayuda, por lo que lo llevaron a la clínica del exboxeador Julio César Chávez en Acapulco, Guerrero.

“Es una persona que nunca está pensando en hacerle un daño a nadie, lo que sí es que se perdió en el personaje y eso fue lo que terminó afectándole su carrera en ese momento”, dijo el cantante.

Mientras que Julio César Chávez detalló que al llegar a la clínica el actor estaba “un poco psicótico, todavía creyéndose El señor de los cielos. Pero pasaron los días y ahora meses y la evolución de Rafa ha sido increíble”.

