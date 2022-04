El dueto olvidado de Ninel Conde y José Manuel Figueroa que fue un éxito cuando eran pareja | VIDEO

Previo a todas las polémicas sobre operaciones, demandas y demás, Ninel Conde fue una cantante que contaba con un gran número de fans, quienes continuamente halagaban sus canciones, una de las cuales entonó a lado del hijo de Joan Sebastian, con quien por cierto, sostuvo un tórrido romance que duró casi cuatro años.

Si no sabes a qué canción nos referimos y fuiste de la generación que veía la telenovela de 'Rebelde' que fue producida por Pedro Damián, es posible que entre tus memorias aún recuerdes la canción que 'Alma Rey' interpretó en algunos capítulos, y no, no se trata de 'La Rebelde'.

El tema que Ninel Conde cantaba con José Manuel Figueroa se llama "Callados" y su coro dice así:

"Y a pesar de todo y a pesar de todos te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor porque sé que nunca me darás la espalda".

Y en el videoclip de dicho tema musical se vea a la pareja que se conoció en un palenque de Cuernavaca muy feliz y enamorada, sin embargo, años más tarde, la relación terminaría por presuntas infidelidades del cantante.

De hecho, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Ninel Conde confesó que aunque amó mucho a José Manuel Figueroa, ella tomó la decisión de abandonar la relación que ella misma tacho de codependiente, ya que además de confirmar varias de sus infidelidades, el cantante seguía haciendo de las suyas.

Pero como dice la canción que ambos entonaron, "a pesar de todo" se siguen queriendo, solo que ya no en un ámbito romántico, sino en una forma más fraternal.

Pues pese a todas las polémicas que envolvieron a su romance y posterior ruptura, hoy en día tanto "El bombón asesino" como José Manuel Figueroa hablan con cariño el uno del otro.

La pareja comenzó su romance en 2003 y gracias a su gran conexión lograron hacer esta colaboración musical, en la cual se transmite la chispa que los enamorados tenía en ese entonces.

Sin embargo, José Manuel Figueroa traicionó la confianza de Ninel Conde "poniéndole los cuernos" con Angélica Vale y Paty Muñoz, lo que terminó por destruir su vínculo amoroso.

