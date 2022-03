Bangtan: ¿A qué casa de Harry Potter pertenece cada integrante de BTS?

¿Te has imaginado a BTS como personajes de Harry Potter? Para su álbum Map Of The Soul: 7, los integrantes utilizaron algunos trajes similares a los uniformes de las casas de la famosa película. Además, ARMY ha comparado su personalidad con el perfil de cada una para adivinar dónde encararían mejor.

Aunque en la trama de la película, cada estudiante es colocado en una casa según un sombrero mágico, el fenómeno de Harry Potter ha permitido que se puedan realizar test de personalidad para saber a dónde perteneces. Aunque otros prefieren elegir la que más les gusta según los colores o personajes.

Los siete integrantes de BTS son muy diferentes entre sí, cada uno tiene una personalidad y talentos diferentes, pero alguna de sus cualidades encajan con alguna casa de Harry Potter, descubre cuáles son.

BTS: ¿A qué casa de Harry Potter pertenecen los integrantes?

Suga y Jimin

El rapero y bailarín de BTS comparten la misma casa de Harry Potter, aunque podrían parecer muy diferentes, ambos son bromistas y muy talentosos en sus áreas musicales (baile y producción). Por ello, Suga y Jimin pertenecen a Slytherin.

RM y Jin

El líder y el mayor de los integrantes también coinciden en personalidad y pertenecen a la misma casa de Harry Potter. RM es muy inteligente, además Jin es responsable e ingenioso por lo que ambos son de Ranveclaw. Además, ambos han sido como padres para los chicos de BTS.

J-Hope y Jungkook

Ambos son los integrantes más considerados dentro de BTS, por lo que el cantante y bailarín pertenecen a la misma casa de Harry Potter: Hufflepuff. Jungkook y J-Hope son carismáticos, tienen gran empatía y siempre alegran al ARMY.

Taehyung

Finalmente, V de BTS pertenece a la casa de Gryffindor de Harry Potter. El cantante se considerarse valiente y por su nobleza, además de su gran sentido de la amistad.



Sigue leyendo:

Dramas coreanos en Netflix poco conocidos que debes ver, ¡no te arrepentirás!

Bangtan: ¡Muere Gureum, la mascota de Jungkook! Así reacciona el ARMY de BTS

Bangtan: Suga no puede olvidar el regalo de Jimin de BTS y revela por qué es especial