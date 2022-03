Ely Guerra, 30 años luchando por igualdad e inspirando mujeres con su música

Ely Guerra lleva tres décadas en el mundo de la música, trabajando por mantener su estilo y esencia, lejos de las tendencias, y al mismo tiempo inspirando a que más mujeres entren a este espacio y se mantengan en la industria. Una situación que no ha sido fácil, pero es optimista al respecto.

“Me siento contenta de poder ser parte de esta lucha, porque tengo 30 años luchando por esa igualdad y me tocó en momentos muy desérticos, donde las mujeres teníamos que buscar hasta debajo del agua y no se veía nuestra pelea, por eso lo que más admiro de las nuevas generaciones, es que están haciendo visible todo su trabajo y esfuerzo”, dijo Guerra en entrevista.

La intérprete de “Peligro” recordó que estuvo en un evento internacional entre dos países de latinoamérica y la primera expresión que escuchó fue ‘queremos que haya más mujeres en el escenario’. Eso le permitió ver que hay una sensibilidad, un progreso y por fin empieza a entenderse un equilibrio.

Por su parte, está dispuesta a trabajar con las nuevas generaciones o colegas para abrir más el camino, pero no sólo es colaborar, sino también enseñar lo que sabe de este negocio y aprender lo que aún no conoce, sobre todo de las tendencias más recientes.

Elizabeth Guerra Vázquez, su nombre completo, entró a la música a mediados de los 80 como corista de Carmín. En 1992 sacó su disco debut homónimo respaldada por BMG; trabajó también con EMI dos álbumes más, pero finalmente decidió grabar bajo su propio sello “Homey Company” para hacer música desde el arte, pues desde entonces los artistas tenían que seguir las fórmulas de la industria para recibir ayuda y destacar.

Con esta filosofía, Ely se ha refugiado en un negocio alterno que le permite financiar su música. Se trata de crear perfumes y fórmulas para el cuidado de la piel personalizadas, por lo que son únicas y quienes las compran saben que su consumo promueve el arte. Es un proyecto artesanal que inició hace 15 años, el laboratorio lo tiene en su casa y trabaja bajo pedido y todo sobre mail.

“Si alguien me pide un producto de mi catálogo, me meto al laboratorio, lo hago y se lo envió. Esa persona se enamora de ese aroma a través de la poesía, a través de mis palabras y de mi capacidad para explicarle el aroma. Entonces tú no puedes olerlo antes, al terminarlo lo empaco y nadie más lo toca, eso también lo hace muy especial, por eso no lo hago a gran escala”, explicó.