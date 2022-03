Itatí Cantoral le manda mensaje a la ‘Bebeshita’: “Le encantaría, yo soy una buena suegra”

Después rechazar al hijo de Érika Buenfil por ser menor de edad salió el rumor que la Bebeshita también mantiene mensajes que podrían entenderse como coqueteo con los gemelos de Itatí Cantoral, Roberto y Eduardo. Tras enterarse de esto, la actriz no dudó en mostrarle el amor que le tiene a la conductora de VLA y le dijo que estaría encantada de poder tenerla como nuera.

Itatí aprovechó los micrófonos de TV Azteca para hablar sobre el tema, donde no dejó duda que estaría encantada que la Bebeshita fuera novia de uno de sus hijos, quienes ya cuentan con la mayoría de edad, esto al nacer en el 2001.

“Bebeshita por su puesto, me encantaría. Mándame tu teléfono o el Instagram”, dijo Cantoral cuando se le preguntó por el tema. Pero eso no es todo, ya que decidió mandarle un mensaje lleno de “amor” al confirmar que es una suegra encantadora. “Le encantaría, yo soy una buena suegra, les juro que soy una buena suegra”.

¿Qué pasó con el hijo de Érika?

Daniela Alexis, mejor conocida como la Bebeshita, mostró los mensajes que tuvo con Nicolás, el hijo de la reina de TikTok. En la conversación se puede ver que existía un poco de coqueteo, pero todo llegó a su fin cuando se dio cuenta que tenía tan solo 17 años. Esta situación desanimó al hijo de Buenfil.

“Yo no lo conozco. Una, nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco. Era un coqueteo normal, (pero) yo cuando vi (que tiene) 17 años (dije): ‘okay, no. Mejor amigos hasta que cumplas 18, 20, 21, 22’, así más grande. Erika, yo te amo, oye, tengo que reclamarte algo, ¿me acabas de dejar de seguir?”, dijo durante el programa de VLA.

Ante dicho mensaje, Érika solo expresó que no sabía lo que había pasado, ya que iba llegando de viaje. También le comentó que es muy bonita y que seguramente eso fue lo que le habría puesto su hijo en redes sociales. “No tengo mucho que comentar (…) no sé qué le puso Nicolás, la verdad, seguro ‘qué bonita, qué guapa”, expresó la histrionisa.

