A Paty Navidad la fortalecen las críticas

Apegada al derecho de libertad de expresión, Paty Navidad ha pasado los dos últimos años haciendo comentarios que generan polémica sobre el COVID-19 y las vacunas contra éste. Sus cuentas en redes sociales han sido suspendidas, pero esto no la asusta ni la hace pensar en el retiro.

“He aprendido a no tomar nada personal, de mi parte siempre obtienen cosas bonitas porque es lo que he trabajado en mi interior. Entonces las polémicas no me debilitan, al contrario me fortalecen y me hacen ser una mejor persona”, aseguró la actriz.

Por eso señala que habrá Paty Navidad para rato, porque aunque sus declaraciones generan controversia, siente que eso es lo que enriquece la diversidad y ve bien que no toda la gente piense igual, sino entonces sí habría un caos. También cree que hay muchas personas que piensan como ella, pero por miedo a que las ataquen, no hablan y eso si cree que es malo. Sin embargo, espera que la gente escuche y llegue a sus propias conclusiones.

“Hay que quitarnos el miedo y hablar. Me considero una buena persona y comparto lo mejor de mí. No tengo porque dejar de hacer lo que amo, no sólo como actriz, conductora o cantante, también expresándome, porque me gusta la comunicación”, afirmó.

REGRESA A LA MÚSICA

Navidad inició su carrera como actriz en 1992 y desde entonces se ha mantenido activa, pero fue el año pasado cuando más búsquedas generó en Google por sus declaraciones y su participación en Masterchef. Ahora regresa a la televisión como conductora de Music Battles México, que busca enaltecer la música regional.

Esta disciplina es su mayor pasión, de hecho llegó en los 90 a la CDMX para cumplir su sueño de ser cantante, pero el destino la llevó a la actuación. Sin embargo, no abandona la música, tiene cinco discos y cada que tiene oportunidad de cantar, lo hace.

MAAZ