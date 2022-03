Cantante del Cine de Oro inició como secretaria, pero superó a Flor Silvestre y fue amiga de Carmen Salina

"Lola, la grande", le decían. Su voz sonaba en cada rincón de México cuando cantaba y fue un ícono de la cultura mexicana. María Luisa Beltrán Ruiz, mejor conocida como "Lola Beltrán", fue una actriz, cantante y presentadora de televisión que se consolidó como un gran exponente de la música regional y se colocó a la par de otras grandes mujeres.

Nacida el 7 de marzo de 1932, Lola era oriunda de "El Rosario", Sinaloa, donde estudiaba comercio para ser secretaria con su primo Matías Beltrán, mientras hacía algunos cursos musicales. Fue en un viaje a la Ciudad de México que comenzó a buscar oportunidades y encontró una con Miguel Ángel Aceves Mejía, quien la recomendó con el director artístico Armando Guzmán.

Aunque en un inicio la voz de Lola no fue del interés del patrón, poco después Matilde Sánchez "La Torcacita" se percataría de su talento y la ayudaría a crecer en la industria. Conforme pasaron los años, Lola Beltrán se convirtió en un ícono.

Lola Beltrán, la primer mujer en cantar en Bellas Artes

La carrera artística de Lola Beltrán tiene amplios matices. Durante más de 40 años, la mexicana grabó infinidad de temas que hasta la fecha marcan a toda una generación. Su voz enamoró a una infinidad de personas y fue incluso solicitada para cantar frente al presidente Charles de Gaulle en Francia, Tito de Yugoslavia, Andrei Gromiko, ministro soviético, el ex primer ministro Leonidas Breznev, entre muchos otros.

En aquel entonces figuras como Flor Silvestre eran altamente elogiadas en la industria; sin embargo, Lola Beltrán consiguió lo que nadie hasta el momento: fue la primer mujer en cantar en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, un hazaña que le abrió las puertas a todas sus sucesoras. Además fue la primer cantante mexicana en presentarse en el teatro Olympia de Paris, Francias y también atravesó la Unión Soviética con mucho éxito.

Su amistad con Carmen Salinas

Además de tener gran éxito, Beltrán mantenía una fuerte amistad, nada más y nada menos que con Carmen Salinas, quien antes de morir relató varios detalles de su amistad con la cantante. Por medio de su canal de Youtube dio a conocer que en una ocasión viajó a McAllen, Texas, y se encontró con Lola en un centro comercial.

"Hasta mañana se van ¿verdad? se van de noche, los espero en la casa para una cena fregona", recordó que le dijo su amiga. Carmen Salinas cometió entonces un gran error: invitó a todos sus músicos a la cena.

Al llegar al lugar, tocó la puerta, pero Beltrán nunca apareció. Estuvieron parados fuera de su casa durante un rato hasta que entendieron que la anfitriona no les abriría. "Me tuve que llevar a los músicos a un restaurante, les piché to la cena", dijo.

Poco después se encontró con Lola Beltrán y la confrontó sobre el tema. "Te invité a ti, al 'Chato' y a Pedrito, pero no a toda la rufla que llevabas", le contestó entre carcajadas.

