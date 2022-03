Querida colaboradora de Hoy sufrió la muerte de su hijo; así fue el terrible momento

Una de las colaboradoras de Hoy más queridas pero también una de las más polémicas se ha convertido en tendencia en TikTok, se trata de Shanik Berman, luego que ha circulado un pequeño fragmento de una entrevista en la que recuerda la muerte de su hijo Daniel.

Pese a que esta entrevista salió hace poco más de dos años, en la plataforma anteriormente mencionada se ha revivido este momento en el que la periodista experta de espectáculos narra como se entera de la muerte de su hijo.

¿Qué pasó?

Fue durante una entrevista en el programa Hoy en donde cada uno de los conductores y colaboradores de la emisión matutina abrieron su corazón y contaron al público lo bueno y lo malo que han vivido, Shanik recordó el terrible momento en el que le avisan que su hijo había perdido la vida.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, ella debía viajar pero algo le decía que no fuera a ese viaje, incluso la tacharon de “payasa” pues ella no quería ir, sin embargo, finalmente fue a ese viaje pero antes de salir de su casa se despide de su familia y a su hijo Daniel le dice “pórtate bien, no andes rápido en el coche”.

Todo parecía ir en calma cuando un sábado 26 de junio de 2004 le habla un periodista para cuestionar si era verdad que su hijo estaba muerto, a lo que ella le colgó el teléfono.

Seguida de esta llamada, su esposo Jorge le llama para informarle la terrible noticia y pedirle que se regresara a México de inmediato, la periodista creía que todo era un sueño y cogió el teléfono, sin embargo, esto era verdad.

Shanik Berman relató que su hijo viajaba en su auto con una niña “a la que nadie quería”, cuando de repente se impactaron y Daniel Berman salió disparado de su auto lo que provocó que sufriera un golpe en la cabeza que terminaría con su vida instantáneamente.

