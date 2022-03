Dramas coreanos más odiados en Corea, pero que son todo un éxito en el extranjero

A pesar del éxito de los dramas coreanos, la industria del entretenimiento en Asia suele ser muy exigente a la hora de calificar las producciones. Aunque estas series no fueron bien recibidas en Corea, en el extranjero sí fueron todo un éxito y fueron de los más vistos en su época.



Caso similar pasó con Lee Min Ho y The King: Eternal Monarch de Netflix, considerado el peor dorama del 2020 a pesar de que él es el actor más famoso del Hallyu. Sin embargo, las fans internacionales han apoyado estas historias que tuvieron un bajo rating en su momento.



Checa esta lista de doramas que merecen una segunda oportunidad, algunos de ellos puedes verlos en Viki o en Netflix, además son protagonizados por actores populares.

Doramas menos populares de Corea del Sur, pero que valen la pena verlos

Oh my venus

El dorama fue popular a nivel internacional, pero no fue acepto en Corea debido a los estereotipos de belleza. La protagonista es una abogada con sobrepeso, aunque en su juventud era conocida como "Venus" por su gran belleza. En un viaje, es rescatada por un entrenador personal, quien esconde su verdadera identidad. A cambio de guardar su secreto, él la ayudará a recuperar su hermosura.

Playful Kiss

A pesar de ser protagonizado por Kim Hyun Joong de "Boys Over Flowers", la serie no tuvo el éxito que se esperaba en Corea. Sin embargo fue popular en el extranjero y se lanzó una segunda temporada en YouTube.



La trama sigue la vida de una joven que está enamorada del chico más popular e inteligente de su escuela. Sin embargo, cuando le manda una carta, este la humilla frente a todos al señalar sus errores gramaticales. Su suerte cambia cuando debido a un sismo, pierde su casa y debe mudarse a la casa del mejor amigo de su padre, ahí descubrirá que el hijo no es otro que su enamorado y ahora vivirán bajo el mismo techo.

Moon lovers: Scarlet heart Ryeo

Es protagonizado por dos grandes actores, IU y Lee Jong Gi, pero en Corea no fue tan bien recibido. Es uno de los doramas más tristes para ver, la trama sigue la vida de una joven del tiempo moderno que por accidente viaja a través del tiempo hasta la época antigua. Ahí es conocida por otra personalidad, además deberá sobrevivir a la tensión del lugar mientras conoce a los príncipes herederos que se enamoran de ella.