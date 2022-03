Netflix: El drama coreano más visto que no te puedes perder, es todo un fenómeno en Corea

El fenómeno de los dramas coreanos sigue en aumento desde el éxito de "Squid Game" y "All of us are dead". Ahora es turno de una nueva serie de romance que ha causado furor en Corea del Sur y en el extranjero, se trata de "A Bussines Proposal" que puedes ver en Netflix.

Basada en un webtoon y novela web del mismo nombre, el dorama y la historia original se han convertido en todo un furor de las redes sociales y Corea. Netflix, Kakao y Cross Pictures sonlas plataformas que han difundido el contenido de la serie y han tenido gran éxito, ya que con el estreno del drama los fans se han interesado en leer el cómic.



'A Business Proposal' ha seguido la fórmula de éxito de un webtoon popular que es llevado a la pantalla, por lo que su popularidad está asegurada. El drama se posicionó en los primeros lugares en 21 países, también fue el #1 en el top 10 de Netflix, cuyo estreno en México está programado para el lunes 4 de abril.

¿De qué trata "A Bussines Proposal? El dorama del momento

"A Bussines Proposal" sigue la vida de Shin Ha Ri, una mujer soltera y trabajadora. Ella ha estado enamorada de su mejor amigo desde hace mucho tiempo, pero se entera que él ya tiene pareja. Entristecida por no ser correspondida, se reúne con su amiga, una joven de familia rica que le pide que la reemplace en una cita a ciegas a cambio de dinero.

Tras aceptar, Ha Ri se reúne con Kang Tae Moo, el director general de la empresa donde trabaja. El hombre acude a la cita a petición de su abuelo, ya que es un adicto al trabajo y no tiene tiempo para encontrar una pareja. Decidido a que ya no lo molesten más, propone casarse con la próxima mujer que conozca, quien resulta ser Ha Ri.

