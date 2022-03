Dramas coreanos que se estrenarán en abril 2022 y no te puedes perder

Corea del sur ya alista sus nuevos lanzamientos para abril 2022. El fenómeno de los doramas coreanos sigue en aumento y Netflix y Disney Plus han apostado por incluir en sus catálogos estas series de Asia. Para Semana Santa, llegarán estos estrenos que no te puedes perder.

Si no tienes planes para las próximas vacaciones, disfruta de un maratón de series sin salir de casa. Tras el éxito de Squid Game, Tribunal para menores y "All of us are dead", la expectativa por nuevas historias crece entre los fans. A continuación te compartimos la lista y fecha de algunos de los doramas que llegarán el próximo mes.

Desde un hombre que reencarna de la muerte, una serie basada en el mundo de la industria coreana y un drama donde Jimin le dará voz al OST principal, checa las novedades de abril 2022.

Estrenos de doramas en abril 2022

Shooting Star

Dorama basado en el mundo del entretenimiento que sigue la vida de un grupo de empleados que trabajan para una celebridad a quien deben hacer brillar. On Han Byeol es un agente de relaciones públicas y sabe gestionar crisis de los artistas, Gong Tae Sung es un actor que trabaja en la misma empresa, aunque es amado por el público, detrás de cámaras es muy diferente. Se estrena el 22 de abril.

Again my life

Protagonizado por Lee Joon Gi, el drama se estrenará el 8 de abril. La trama sigue la vida de Kim Hee Woo, es un estudiante de secundaria con malas calificaciones, pero logró entrar a la universidad y se convirtió en abogado. Actualmente, es un fiscal entusiasta, pero mientras investiga un caso de corrupción contra un política, es asesinado. Sin embarg, se despierta y descubre que resucitó.

Our Blues

Drama coreano que se estrenará el 9 de abril, la trama sigue la vida de Lee Dong Seol, quien nació en el pueblo de la isla Jeju, es un hombre sofisticado que vende cosas en su camioneta. Min Sun A es una joven. mujer que se muda a la isla y tiene una historia que nadie conoce, ella se involucra con el protagonista.

También hay otros personajes que regresan o se mudan a Jeju, cada uno de ellos tiene una historia de vida diferente, desde la pérdida del primer amor, rumores en su contra, entre otros.