"Hubo jalones": Destapan PELEA entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio por Erik Rubín

Una vez más, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se convirtieron en tema de conversación en la industria de la farándula después de que se destapara que tuvieron una fuerte pelea ni más ni menos por el amor del cantante, Erik Rubín, exintegrante de Ventaneando.

Como sabes, hace unos años, las artistas conocidas como La Reina del Rock y La Chica Dorada, respectivamente, protagonizaron un intenso romance con el intérprete de "Tú y yo somos uno mismo", "Con todos menos conmigo" y "Cuando mueres por alguien".

Con el paso del tiempo, los tres talentosos cantantes demostraron que su romance quedó en el pasado y actualmente gozan de una excelente amistad pues incluso existe la posibilidad de que los tres protagonicen un concierto en los próximos meses.

El pasado martes 29 de marzo, el programa de espectáculos Ventaneando compartió una entrevista a un amigo íntimo de Paulina Rubio, quien sin guardarse nada habló sobre la fuerte pelea que tuvieron las intérpretes por el amor de Erik Rubín.

Resulta que Óscar Madrazo, amigo de Paulina Rubio, contó que las cantantes de "Hacer el amor con otro" y "Ni una sola palabra" tuvieron una fuerte pelea en el lujoso centro nocturno "Baby O" del puerto de Acapulco en el estado de Guerrero.

En la plática con los expertos en temas de la farándula, el amigo de Paulina Rubio destapó que, a pesar de que él no lo presenció, corre el rumor que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio tuvieron una fuerte pelea dentro del centro nocturno aparentemente por el amor de Erik Rubín.

"Iban siempre al "Baby O". Entonces se supone que ahí hubo una gran pelea, a mí no me consta, no estaba ahí, pero sí, jalones de pelos, arrebatones", sentenció.