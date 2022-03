Vanessa Guzmán recibe crítica machista sobre su cuerpo y responde de manera épica

La actriz Vanessa Guzmán ha debido defenderse de muchas críticas en los últimos meses, pero está vez recibió un comentario machista de un usuario de redes y no se quedó callada. A través de su cuenta de Instagram mostró la manera épica en la que respondió y demostró ser una mujer empoderada y que ama su cuerpo.

Guzmán, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, inició su carrera en los medios después de participar en el certamen de belleza Miss Universo 1996, donde llegó a ser una de las finalistas, y aunque no logró ser coronada, sí dejó claro que es una mujer muy bella y talentosa, por lo que no tardó en ser llamada para convertirse en estrella de la televisión.

Con más de 20 años en los medios, desde sus inicios la actriz llamó la atención por su esbelta figura, sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en un ejemplo por su vida fitness y por haber incursionado en el mundo del fisicoculturismo, aunque también la ha hecho recibir críticas por su trabajado y musculoso cuerpo.

Vanessa Guzmán responde a crítica machista

Recientemente, Vanessa dio una entrevista para el programa de espectáculos "El Gordo y la Flaca", plática en la que reconoció que tuvo problemas de ansiedad en el pasado, y que parte de convertirse en fisicoculturista la debe a regresar al gimnasio para ayudar a su salud mental.

Lamentablemente, como pasa con muchas mujeres del medio del espectáculo, luego de dar a conocer las primeras imágenes de sus competencias, Guzmán recibió muchas críticas por su nueva figura, aunque ella ahora afirma que los malos comentarios ya no le afectan, pues ha trabajado mucho en su salud mental.

Y así lo vivió recientemente, como evidenció en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que muestra un comentario que recibió por parte de un usuario de la famosa red social, quien escribió: "Tanto triste ejercicio para nada, pensé que tenías más pierna y menos estrías, pero está mejor mi esposa y sin tanto ejercicio".

Así respondió Vanessa a un comentario machista. Foto: IG @vanessaguzmann

"A mí no me afectan (las críticas), porque tengo muchísima terapia encima, porque soy una persona que mentalmente soy muy fuerte y sé sobrellevar todo eso con todo este bagaje de vida que he tenido", dijo en entrevista, y lo dejó claro con la respuesta que le dio al usuario de Instagram.

Ante las palabras negativas que recibió, Vanessa respondió de manera épica, pues aseguró que este hombre falta el respeto a su esposa al compararla con otras mujeres, y afirmó que sus imperfecciones le recuerdan cada día lo orgullosa que está de ser madre.

