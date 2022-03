Vanessa Guzmán revela su oscuro pasado antes de brillar en el fisicoculturismo, “se me juzgó mucho”

Actores como Cynthia Klitbo, Violeta Isfel, Rene Strickler y algunos otros coincidieron al declarar que Vanessa Guzmán no fue la mejor compañera en las telenovelas, incluso llegaron a calificarla como una persona sumamente conflictiva, sin embargo, la bella actriz finalmente rompió el silencio y aseguró que sus malas actitudes no fueron reacciones premeditadas, sino que todo fue por consecuencia de la terrible ansiedad que padecía sin saberlo, por lo que aseguró haber sido juzgada de mala manera.

“Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna”, señaló la actriz de 45 años.

En otro momento de la entrevista, la ex reina de belleza originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, reveló que sus “problemas de actitud” se acentuaban cuando le tocaban grabar escenas con mucha gente a su alrededor por lo que señaló que llegó a tener afectaciones físicas.

“En escenas grandes, llámese bodas, fiestas, en donde participan muchísimos extras, donde estamos todo el elenco, es de repente el sentir todo eso, obviamente desataba ese momento la ansiedad, esta temblorina de no saber ¿por qué?, esa falta de respiración (…), obviamente te genera una retracción, entonces lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte y quedarte en tu camerino y no salir y no convivir y no socializar, porque a veces es encerrarte y ponerte a llorar sin saber por qué”, explicó la actriz visiblemente consternada.

Cabe mencionar que la actriz señaló que luego de haber sido diagnosticada pudo entender gran parte de su comportamiento, sin embargo, no salió a hablar del tema antes porque simplemente no le gusta llamar la atención con este tipo de situaciones, pero enfatizó que la terapia psicológica ha funcionado de maravilla pues además de controlar la ansiedad también le ha servido para lidiar con las críticas tras haberse convertido en toda una estrella del fisicoculturismo.

“A mí no me afectan (las críticas), porque tengo muchísima terapia encima, porque soy una persona que mentalmente soy muy fuerte y sé sobrellevar todo eso con todo este bagaje de vida que he tenido”, finalizó Vanessa Guzmán, quien se declaró lista para regresar a la televisión en el momento en el que se presente la oportunidad.

