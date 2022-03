Daddy Yankee invitó a Paquita la del Barrio a su gira de retiro; esto dijo la intérprete de “Rata de dos patas”

Daddy Yankee hace unas semanas anunció la gira con la que se despide de los escenarios la “Última Vuelta World Tour” es como nombró a la serie de conciertos que ofrecerá y dirá adiós a los fans que lo han apoyado a lo largo de los años.

La “Ultima Vuelta World Tour” está compuesta por 42 presentaciones, que empiezan en agosto y terminarán en diciembre, visitará ciudades como Boston, Buenos Aires, Panamá, Santo Domingo, Cali, Guadalajara y Ciudad de México por mencionar algunas.

Una de las sorpresas que tiene preparado el intérprete de temas como “Gasolina”, “Lo que pasó pasó”, “Yo voy”, “Con calma”, “Dura”, “La Santa”, “Rompe”, “Salud y vida”, “Somos de calle” y “Ella me levantó” es la presentación de invitados especiales.

Una de las cantantes mexicanas que podría subirse al escenario de La “Ultima Vuelta World Tour” a lado de Daddy Yankee es Paquita la del Barrio, la cantante de regional mexicano se podría sumar a la serie de presentaciones que tendrá en el país.

Fue la misma Paquita quien lo afirmó en una entrevista al programa De Primer Mano, ahí mencionó que la invitación llegó a través de su manager Paco Torres quien le dijo que estaría interesada en participar en la gira, pero con una condición.

Lo que pide Paquita la de Barrio es no hacer fusiones musicales ya que no conoce los temas del “rey de reguetón”, que cada quien cantara lo suyo. En relación a su estado de salud mencionó que ya va mejorando, que ha tenido que hacer presentaciones en silla de ruedas, pero es algo que no le importa con tal de cumplir con sus seguidores.

