Raquel Pankowsky y Martha Sahagún: La historia del encuentro entre la primera dama y su imitadora

El mundo del espectáculo y la comedia se ha cimbrado tras darse a conocer la muerte de la actriz Raquel Pankowsky este lunes 28 de marzo, a causa de EPOC, un padecimiento que la comediante sufrió por mucho tiempo. Raquel tenía 69 años al momento de su fallecimiento.

Aunque comenzó su carrera en la década de los ochentas, fue hasta 2005 que Raquel Pankowsky saltó a la fama en nuestro país gracias a su parodia de la entonces primera dama Martha Sahagún esposa del presidente Vicente Fox. Así fue como surgió la idea de interpretar el personaje de 'Martita Según':

"Todo surgió porque hice una escena en una telenovela. Me meto al foro y me dice Natalia Esperón: Qué bárbara, eres igualita a Martha Sahagún. A partir de ese momento, todo mundo me lo decía."

Raquel narra que estaba atravesando por un fuerte episodio de depresión provocado por la menopausia, y que fue entonces que tomó la decisión de cambiar su vida y hacer el personaje de Martita Según. Tras participar en un personaje de Mujer, Casos de la Vida Real, se puso de acuerdo con Felipe Nájera para hacer una puesta en escena en conjunto en el teatro 'El Bataclán'. A partir de ahí participó en 'Desde Gayola' con Horacio Villalobos' y se empezó a hacer famosa.

El Privilegio de Mandar fue el programa que catapultó a la fama a Raquel Pankowsky.

"Quién iba a decir que sería el personaje de mi vida".

En una entrevista concedida a Mara Patricia Castañeda en 2020, Raquel Pankowski se sinceró y por primera vez narró el momento en el que conoció a la entonces primera dama Martha Sahagún, a quien parodiaba con el personaje Martita Según

"Fui a verla un día. Me llevaron a los Pinos, se portó muy linda conmigo. Fui disfrazada de ella, era una entrevista para la revista Época. Y yo le dije: Usted me puede parar cuando usted quiera, pero si me da la libertad para trabajar, le va a dar un cambio a este país.

Raquel Pankowsky narra que este peculiar encuentro con la primera dama Martha Sahagún fue 'muy chistoso', pues todo el equipo de la primera dama 'se atacaba de risa' del parecido. Incluso los miembros del Estado Mayor Presidencial estaban muy entusiasmados de conocerla.

"Me dejó trabajar. Ella nunca me silenció, aunque no le gustaba lo que yo hacía. Le agradezco porque lo pudo hacer y no lo hizo"

Tras el término del sexenio de Vicente Fox en 2006, Raquel Pankowsky enterró el personaje de 'Martita Según' y jamás volvió a parodiar a Martha Sahagún. A partir de ahí, se le abrieron las puertas del teatro y la televisión y tuvo la oportunidad de actuar en una extensa variedad de puestas en escena y programas de televisión.

