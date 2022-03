Maribel Guardia homenajea a Juan Gabriel y Vicente Fernández EN VIVO con icónicos looks | VIDEO

Maribel Guardia no sólo es una de las mujeres más guapas, sino también de las más talentosas y prueba de ello es que destaca en la danza, actuación, conducción y por supuesto, en el canto con una única y espectacular voz con la que logró conquistar a la industria de la música y a su fiel público.

Ahora, la famosa demostró su talento como cantante al rendir homenaje a dos grandes de la música mexicana: Juan Gabriel y Vicente Fernández, al interpretar grandes éxitos en vivo y acompañada de un mariachi, hecho con el que una vez más se ganó el respeto de los espectadores.

En su cuenta de Instagram Maribel Guardia recordó que la noche del sábado 26 de marzo se presentó en la Sierra en la cancha La Hacienda, en Nuevo Cuscatlán, donde no sólo interpretó grandes éxitos como "Se me olvidó otra vez", "Estos celos" o "Volver, volver", sino que también impactó con un par de icónicos looks con los que presumió su figura perfecta a los 62 años.

Durante la noche, la actriz apareció con un vestido largo en color rojo con bordados llenos de lentejuelas, pedrería y un escote pronunciado con transparencias, para este primer look dejó su melena negra y rizada suelta; mientras tanto el mariachi rodeaba a la cantante, quien deleitaba a todos los presentes con la canción "Se me olvidó otra vez", uno de los mayores éxitos de Juan Gabriel.

Más tarde subió al escenario con un traje de pedrería y un tocado de plata con el que recordó su paso como la "Aventurera" y con el que presumió una figura perfecta e increíblemente torneada. Este segundo diseño con un body resplandeció desde el escenario por sus colores y brillos, mientras en la zona de la espalda baja lució una mini falda de plumas, y en los brazos, un par de mangas de flecos.

Con este outfit Maribel Guardia interpretó "Estos celos" y "Volver, volver" para rendir homenaje a Vicente Fernández, quien el pasado 12 de marzo cumplió tres meses de muerto. A pesar de este hermoso y emotivo tributo a los cantantes mexicanos, el público no deja de hablar del momento más épico en el que la actriz recordó a su ex.

Pues según lo que se aprecia en el video que compartió en su Instagram, para su concierto también cantó la icónica canción "Tatuajes" de Joan Sebastian, quien además de ser su ex, es el padre de su hijo, Julián Figueroa. Por su parte, los fans de Maribel Guarda aseguraron que es una "mujer espectacular" y que lucía "bellísima", además resaltaron que tiene un talento único.

