El día que María Félix habló de Verónica Castro en TV internacional; esto dijo sobre ella

No es una falsedad cuando decimos que María Félix fue una de las mujeres más importantes e influyentes no solamente del cine mexicano, sino del mundo.

Cuando la "Doña" decidía tomar el micrófono todas las cámaras se le iban encima, ya que siempre decía algo para generar reflexión ante lo que pasaba en el país, llámese artistas, programas o simplemente su vida diaria.

En una ocasión, durante el año de 1997, María Félix habló sobre una joven Verónica Castro que apenas ascendía al estrellato para convertirse en la leyenda que es ahora.

Castro se encontraba junto a la conductora Mirtha Legrand cuando señalaron que María Félix le mandaba un saludo a la ex conductora de Televisa.

Vero Castro se mostró sorprendida por el mensaje de La Doña. Incluso, la televisora le dijo a la mexicana que la legendaria actriz tenía un video.

"Me dicen que le brinde un consejo a Verónica, no es posible, posiblemente ella me puede dar consejos a mi, porque ha aprendido mucho, bueno, no estoy diciendo que no sé nada, pero ella es bonita, es inteligente, sabe bailar, sabe cantar, tiene tablas, que quieren más, tiene todo", dijo María Félix