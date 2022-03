BLACKPINK: Lisa cumple 25 años; así ha mostrado su AMOR por México

Lisa cumple 25 años en medio de una carrera muy exitosa, pues a su corta edad ya tiene varios logros con BLACKPINK y en solitario. Los fans han tomado las redes sociales como Twitter para mandarle mensajes de felicitación utilizando los hashtags #SuperstarLalisaDay y #LovingLisaDay.

Lalisa Manobal, nombre real de la rapera, nació en la provincia de Buri Ram, Tailandia, (es de las idols que no son coreanas), el 27 de marzo de 1997, pero debido a la diferencia horaria con el país asiático, en México y otras partes del mundo se está empezando a festejar su cumpleaños desde este sábado.

Además del BLINK, que ya inundó las plataformas con buenos deseos para la integrante de la banda de k-pop, sus compañeras Jisoo y Jennie, fueron unas de las primeras en felicitar a la menor de las intérpretes de 'How You Like That'. Ambas artistas subieron una foto inédita con la bailarina de la agrupación, y sólo faltaría Rosé, que se espera en las próximas horas dedique unas bonitas palabras para su amiga.

Jisoo y Jennie felicitan a Lisa Foto: Especial

Lisa muestra su amor por México

A pesar de que BLACKPINK no ha venido con su gira a México, las integrantes saben que son muy populares en tierra azteca, pues son de los grupos más escuchados de k-pop y los fans siempre les muestran su cariño a través de las plataformas digitales, ya sea por mensajes o reproduciendo sus temas para que alcancen los puestos principales de los charts internacionales.

La vez que Lisa mostró su amor por México a pesar de nunca haber estado en este país, fue durante su debut como solista, pues en el video de 'LALISA', la artista tailandesa utilizó una prenda marca mexicana "No Name Studios", la cual tenía elementos de esta cultura como la Virgen de Guadalupe y el Calendario Azteca.

Todo parece indicar que la también modelo, que celebra sus 25 años, está muy interesada en la cultural latina, ya que hace unos meses lanzó junto a Ozuna, Megan The Stallion y DJ Snake, la canción titulada ‘SG’, en donde volvió a modelar top hecho por la marca mexicana antes mencionada.

