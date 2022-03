Eduin Caz se arrodilla para agradecer al público de la CDMX y es el momento más esperado del show de Grupo Firme

Este 24 de marzo se realizó el primer concierto de Grupo Firme en la Ciudad de México, el recinto elegido fue el Foro Sol, éste es el primero de cuatro espectáculos que los originarios de Tijuana, Baja California ofrecerán en la capital. Fieles a su estilo abrieron el espectáculo con "La Cuchi", y no pudieron faltar sus melodías más aclamadas "Ya Supérame", "En tu perra vida" y los covers de "La Tusa" y "Mis ojos lloran por ti".

Durante el evento Jhony Caz aprovechó la oportunidad para sacar la bandera LGBT+, pues se debe recordar que él pertenece a la comunidad y de hecho se encuentra comprometido con su novio. Es de mencionar que el recinto se encontraba abarrotado de los fanáticos que tuvieron la suerte de alcanzar un boleto, pues de debe recordar que para la primera fecha anunciada las entradas de terminaron en tan solo 45 minutos, a través del sistema Ticketmaster.

"Como Chente, mientras no dejen de aplaudir"

Una de las cosas que llamó la atención en el acto, fue que el líder citó al fallecido ídolo Vicente Fernández y le dijo a todo su público que mientras ellos no dejaran de aplaudir, el grupo no dejaría de tocar. Las fanáticas no perdieron la oportunidad de celebrar a su artista y entre las cosas que le lanzaron estuvieron prendas de ropa íntima, que sin pensarlo Eduin tomó y jugó con ellas.

La emoción no cabía en los integrantes de la famosa agrupación que se ha convertido en un fenómeno de la música mexicana y de hecho, el vocalista no encontró otra forma de agradecer a los presentes en el inmueble que arrodillarse, además, es de mencionar que el mánager Isael Gutiérrez también subió al escenario acompañado de su familia para dar gracias.

Baile, cantos y sobre todo buen ambiente fue lo que destacó a la noche en la que por primera vez Eduin Caz y sus compañeros de Grupo Firme se presentaron en la capital del país.

