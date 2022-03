"Estaba muy enojado": Querido actor del cine mexicano rompe el silencio al enterarse que le amputarían la pierna

Luego de varios meses de hermetismo y especulaciones sobre la enfermedad que lo llevó a ser intervenido de emergencia en el hospital y sufrir la amputación de una de sus extremidades, un querido actor del cine mexicano finalmente rompió el silencio

Hablamos del actor Juan Pablo Medina, quien por medio de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió una imagen donde se muestra posando para la portada de la revista CQ con su prótesis y esto fue lo que escribió en el pie de foto;

“Feliz de compartirles este episodio en mi vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buenas vibras, aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso, de aquí en adelante vamos con todo ¡¡claro que sí!!”, escribió Medina junto a la imagen.

La enfermedad que le arrebataría la pierna

Fue durante una entrevista que ofreció a la revista, cuando recordó que se encontraba en un llamado, grabando en un hotel cuando de repente se sintió mal del estómago y llamó al médico del equipo porque el malestar era no cedía, pese a sentir la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo.

"El dolor fue a más. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Quería estar al lado de mi papá…”, dijo Pablo.

Respecto de la enfermedad que lo aquejó, el actor contó que le hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas.

"Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias", detalló

Tras dicha valoración, le aquejaba un dolor y para poderse operar el intestino y las piernas, lo tuvieron que anestesiar;

"Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas... Todo fue muy traumático”.

Asimismo el actor que apareció en cintas como "Guadalupe Reyes", o en la serie "La Casa de las Flores" confesó que su primera reacción fue de enfado;

“Hubo más intervenciones, porque vieron más coágulos en las piernas. Mi primera reacción fue de enojo. Estaba muy encabronado. ¿Por qué estoy jodiendo a la producción? No me veía las manos y no quería que nadie me viera en esas condiciones”.

Sin embargo, su novia Paulina Dávila fue la persona que lo ayudó a cambiar de pensamiento, pues le recordó la fortuna de estar vivo y le recalcó la importancia de mantener una actitud positiva; “Ahí me cambió el chip”, dijo

La peor pesadilla para Juan Pablo

Desafortunadamente, la peor noticia para Juan Pablo estaría por venir: “Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas.

"Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”. confesó.

Manifestando que tuvo el apoyo de sus familiares y amigos, Juan Pablo Medina recalcó que también comenzó a tomar terapia para afrontar su decisión.

Asimismo, Juan contó que fue su pareja quien lo ayudó a buscar su prótesis.

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva […] Tengo la prótesis Genium X3, la cual cuenta con lo mejor en tecnología, es mecatrónica. Incluso, ya pude ir a jugar tenis”.

Finalmente, Juan Pablo Medina desmintió que su padecimiento fuera provocado por la vacuna anticovid. “Se dijo que después de ponerme la vacuna, me sentí mal y que por eso ocurrió todo. He intentado no leer sobre ello y no me quita el sueño la intención de quienes lo dijeron”.

