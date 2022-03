Dua Lipa sube la temperatura en traje de baño negro

Dua Lipa vive un momento laboral con constantes altibajos. Por un lado por las denuncias que le han realizado por supuesto plagio, y por otro, porque se confirmó que será parte del Lineup oficial del Lollapalooza que se realiza en Chicago en los próximos meses.

Dua Lipa será parte de los artistas que se mostraran en el Grant Park de Chicago para una nueva edición del festival que tiene fecha entre el 28 y 31 de julio de 2022. Además de la británica, se confirmó la presencia de Metallica, J. Cole, Green Day, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Lil Baby y Kygo. El talento latino estará presente con la inclusión del grupo de raggea venezolano Rawayana.

Dua Lipa posando. Fuente: Instagram Dua Lipa

El lado no positivo de la carrera de Dua Lipa sigue siendo las acusaciones por plagio. Desde que publicó Levitating hace dos años, correspondiente a su disco Future Nostalgia (2020), no se imaginaba las molestias que le acabaría ocasionando. La primera banda que la atacó fue Artikal Sound System, asegurando que no podría haber compuesto Levitating sin haberse inspirado en fragmentos de Live Your Life. El pleito, registrado en el Tribunal Federal de Los Ángeles, exige a la artista y a la discográfica Warner Music los beneficios que hayan obtenido con la canción, más una indemnización por los daños ocasionados.

Si bien Dua Lipa no se ha manifestado del todo frente a esta situación, si se hace viral por sus apariciones en redes sociales, mostrando que lo que digan de ella o de su carrera, no le hacen daño alguno. En su última publicación de Instagram mostró lo bella que luce.

Dua Lipa posando. Fuente: Instagram Dua Lipa

Disfrutando del sol con traje de baño, Dua Lipa se mostró en esa red social y se gano el amor de sus más de 81 millones de seguidores. Tomando una bebida y con lentes de sol, la cantante de 26 años disfruta a pleno de su vida.