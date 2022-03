Pablo Schreiber tuvo una preparación intensa para hacer la serie 'Halo'

En 2019 se dio a conocer que el actor Pablo Schreiber sería el encargado de encarnar a “Master Chief” en la serie live action del videojuego de “Halo”, un soldado con una fuerza sobrehumana, capacidad de razonamiento y agilidad mental rápida, por lo que la preparación del personaje fue igual de intensa, sobre todo la parte psicológica, ya que tuvo que hablar con amigos combatientes para poder mostrar los efectos que la guerra en la sociedad.

“Pasé mucho tiempo alrededor de amigos que son soldados, que han estado en la batalla, que se han visto afectados por éstas, porque uno de los temas principales de nuestro espectáculo es el efecto de la guerra en la sociedad y en el individuo. Entonces, es una inmersión profunda en la patología de Halo y la historia”, afirmó el actor.

Físicamente enfrentó entrenamientos extremos y aprendió a manipular el traje de tal manera para que lo sintiera parte de él, lo cual también fue complicado, pero disfrutó en todo momento, porque lo que quería era lograr humanizar a este súper soldado. “Estamos llegando a romper las barreras del héroe tradicional, queremos humanizarlo y llegar a conocer a John-117”, agregó.

Schreiber confesó que jugó poco el videojuego durante su adolescencia, porque en su casa no había una consola, entonces tenía que reunirse en casa de sus amigos para entrar a este mundo virtual. Su siguiente contacto fue cuando se quedó con el papel, por lo que los dos años que rodaron la serie, ya que pararon siete meses por la pandemia, fue un proceso de descubrimiento, sobre todo el de descubrir la mitología. Recientemente, ha jugado el material, pero reconoce que no es tan bueno.

Pese a que es una serie basada cien por ciento en el videojuego, el actor aseguró que no sólo va dirigida a los fans de la franquicia, ya que la historia está contada de tal manera que cualquier persona puede verla y entender la trama. “Es una producción muy atractiva y está tan bien establecida, los elementos de la narración que hay dentro son componentes tan grandes y visualmente es espectacular”, detalló.

Aunque Pablo es conocido en la industria por su trabajo en series como “Orange Is the New Black”, se sorprendió mucho la manera en que sus números subieron en redes sociales, luego de que se confirmará que él protagonizaría “Halo”, por lo que espera que los fans queden satisfechos con este proyecto.

DATOS

La serie se rodó en Budapest, Hungría , antes y después del confinamiento de la pandemia.

, antes y después del confinamiento de la pandemia. El equipo de trabajo formó una unión positiva y según contó, todos los fines de semana iban al karaoke .

. En la serie también participa Natascha McElhone como la “Dra. Catherine Elizabeth Halsey”.

como la “Dra. Catherine Elizabeth Halsey”. También actúan Yerin Ha como “Kwan Ha Boo”, Charlie Murphy como “Makee” y Shabana Azmi como “Margaret Parangosky”.

como “Kwan Ha Boo”, como “Makee” y como “Margaret Parangosky”. La franquicia ha sido considerada como la mejor de disparos en primera persona para videoconsolas.

NÚMEROS

65 créditos tiene en proyectos audiovisuales.

6 años estuvo en Orange Is the New Black.

FRASE

“La preparación física fue agotadora e intensiva, mucho entrenamiento y alimentación”, contó.

CAR