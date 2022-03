Pusha T arremete contra McDonald´s y se alía con la competencia en su nuevo video

En el nuevo comercial de la cadena de hamburguesas Arby´s, Pusha T se aseguró de que todo fanático de la comida rápida más comercializada a nivel global supieran que él es el responsable de haber escrito su consagratorio himno surgido de una campaña de hace más de 10 años, “Im Lovin´ It".

En el video, que a la vez funge como canción de rap, “Spicy Fish Diss” apunta directamente a McDonald´s y critica uno de sus más reconocidos productos dentro de su menú, el Filet-O-Fish sándwich.

Pese a que los fanáticos de hip-hop están acostumbrados a escuchar “tiraderas” entre sus artistas favoritos, criticas a políticos, celebridades o demás personajes del medio, Pusha T decidió ofrecer una fresca bocanada de aire y realizar un “diss track” a McDonald´s.

Y es que Pusha ya ha sido reconocido no solo por su trayectoria dentro de la disquera de Kanye West, GOOD Music, sino que también causó una incontrolable polémica al haber dirigido a Drake otra de sus canciones, “The Story of Adidon”, donde señalaba al artista canadiense por no cuidar de su hijo.

No obstante, en este caso se dirigió a toda una corporación para, además de minimizar la calidad del producto de la cadena restaurantera, halagar ampliamente al nuevo sándwich de pescado de Arby´s, la competencia directa de la empresa.

En una entrevista con Rolling Stone, el artista neoyorquino aseguró que no recibió una paga digna por haber escrito el tema musical “I´m Lovin´It", el cual es una de las campañas de marketing más icónicas y longevas de la franquicia. Por lo que T aprovechó la oportunidad y compartió en su cuenta oficial de Twitter la colaboración, donde utilizó el hashtag #Arby´sPaidMeButIWouldSayThisAnyway (Arby´s me pagó pero diría esto de todas formas).

Durante la melodía, Pusha rapea "Soy la razón por la que todo el mundo lo ama, ahora tengo que destruirlo", lo cual hace alusión a su participación en el exitoso tema.

"Ahogado en salsa tártara, ese Filet-O-Fish no tiene sabor, el único trato de Arby´s es la genialidad, lo apuesto todo en ellos como si fueran Las Vegas", entona en el comercial

