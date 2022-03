José Eduardo Derbez pagó 10 mil pesos por un cambio de look; y le arruinaron el cabello VIDEO

No es una falsedad cuando decimos que los Derbez se encuentran en todos los ámbitos de la industria del entretenimiento. Los hijos del comediante Eugenio Derbez han construido su carrera y en ocasiones destacan por las declaraciones que hacen.

Ahora el que se llevó los reflectores fue José Eduardo Derbez, quien confesó que recientemente se hizo un cambio de look que le costó bastante caro.

Durante su visita al programa Miembros Al Aire, el hijo de Victoria Ruffo y Derbez dijo que acompañó a su pareja al salón de belleza para quitarse las uñas. Incluso, en modo de broma, dijo que ahora trae un esmalte de ajo para no "morderlas".

Entonces, me dice mi novia, me saca la foto de un modelo, pero ese wey se veía chido con el tinte, porque no te haces el tinte. Total, me animé y la chica de la estética me lo hace pero al final no me veía como el modelo