BTS: Estos son los RAROS hábitos de los integrantes y que solo los verdaderos ARMY conocen

El fin de semana pasado BTS se volvió tendencia en todo el mundo, y México no fue la excepción, gracias al concierto "BTS Permission to Dance on Stage", el cual se proyecto en numerosas salas de cine, por lo que fue bastante común ver inmensas filas de usuarios que intentaban ingresar a alguna de las proyecciones de la banda K-Pop del momento.

No hay duda alguna de la pasión y euforia que genera esta agrupación surcoreana, la cual cuenta con millones de fanáticos que aseguran conocer absolutamente todo de sus idols, sin embargo, seguramente aún quedan cosas por descubrir de la vida personal de RM, Jungkook, Jin, Suga, Jimin, J-Hope y Tae-Hyung, es decir, sus secretos mejor guardados y que solo ellos podrían revelar.

Es por ello que en esta ocasión vamos a abordar aquellos hábitos y costumbres más extrañas que los integrantes del fenómeno surcoreano tienen y que han revelado sutilmente en algunas entrevistas que han concedido a lo largo de su historia. Esas "malas mañas", como dirían las mamás, que han descubierto entre ellos a lo largo de casi 10 años de sorprendente trayectoria artística.

¿Cuáles son los raros hábitos de los integrantes de BTS?

Luego de casi una década de compartir tiempo juntos, tanto en hoteles, aviones, estudios de grabación, camerinos y giras, los idols de BTS seguramente ya conocen a la perfección cada hábito raro o extraña costumbre que tiene cada uno, secretos que seguramente solo un verdadero ARMY ha averiguado, pero que a continuación revelaremos sobre cada integrante de la famosa agrupación.

JIMIN: el idol le encanta de llegar y aventar las cosas en cuanto llega a su casa, habitación o en donde se encuentre; desde sus bandanas hasta sus bolsas. Pero no solo eso, tiene la mala costumbre de dejarlas en el baño. De hecho se ha llegado a bañar con sus elásticas puestas y las deja empapadas en el suelo.

JIN: una de los hábitos más arraigados que tiene Jin es cubrirse la boca cada vez que se ríe, aunque este "raro" gesto es considerado por los y las fans de BTS como sumamente adorable.

RM: quien es considerado el líder de BTS, gracias a sus varias aptitudes, tiene como costumbre acomodar y reacomodar su colección de figuras de acción y peluches cuando se encuentra aburrido, o en su caso resolver exámenes de TOEIC, la prueba para acreditar a una persona como interlocutor de habla inglesa nativa.

V: si bien se caracteriza por ser fanático de "My Hero Academia" y ser seguidor del anime y el manga, tiene como afición visitar tiendas de ropa retro, así como comprar discos de música que sus compañeros desconocen. Ah, y también le encanta hacer muecas a propósito, solo para protagonizar algunos memes famosos.

SUGA: Suga es fanático de Naruto, pero quizá eso ya lo sepan muchos, ha realizado cosplays del protagonista y ha llevado su afición a este personaje a la vida real, ya que suele pasar sus días libres postrado sin hacer absolutamente nada.

J-HOPE: es fan de tomar largas caminatas por los distritos comerciales y solo quedarse a observar los artículos que se encuentran en venta en los aparadores, sin comprar nada. Esta costumbre tiene un nombre; se le llama window -shopping. Eso si, si le llega a agradar algo lo adquiere.

JUNGKOOK: es el más sensible y romántico de los idols, ya que además cuenta con una lista de películas cursis, no obstante, este no es el dato más interesante, ya que para dormir usa una extraña postura: cruza sus piernas tal como si estuviera sentado en forma mariposa, una manera aparentemente poco cómoda para dormir.

SIGUE LEYENDO:

BTS: Jin se somete a una cirugía y es recordado de forma emotiva por miembros de Bangtan

BTS: ¿Cuáles son las ships de los integrantes? Así han emocionado al ARMY

BTS: Escucha a Jimin cantando en español, te vas a sorprender con su voz real | VIDEO