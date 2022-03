Historias de Corridos: “Se volvió a pelar mi apá”, esta es la anécdota detrás de la canción de Calibre 50 ¿habla de “El Chapo”?

Los corridos son un género musical en México que relata la historia de un suceso real o falso, también pueden ser dedicados a personajes importantes, un muy utilizado para los creadores de la banda, ranchero o norteño.

Uno de los corridos en el repertorio de la banda sinaloense Calibre 50 es “Se volvió a pelar mi apá”, una canción creada por Edén Muñoz, quien hasta hace poco fuera el vocalista de la agrupación y por Geovani Cabrera

“Se volvió a pelar mi apá” fue estrenado el 20 de noviembre del 2015 y fue uno de los sencillos del álbum “Historias de la calle” y que habla de la segunda fuga del polémico capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue el 11 de julio del 2015 cuando el narcotraficante mexicano burló las reglas de la seguridad en el reclusorio en el que estaba internado para darse a la fuga, acto que fue contado entre melodía y estrofas por los músicos.

En el corrido hacen referencia a la posible corrupciones pudo haber existido por parte de algunos funcionarios del gobierno al dejar abiertas algunas posibilidades para “El Chapo” buscara la libertad.

Fue pasada la una de la mañana del 12 de julio del 2015 cuando se emitíp el primero comunicado de la fuga de Joaquín Guzmán y dieron a conocer que el delincuente estaba recluido en una celda ubicada en el pasillo dos

En un video que se encuentra en YouTube expresaron que desde que lo capturaron empezó a planear su salida y fue por un túnel en la celda, se hubucaba un condicto vertical con una escalera y por ahí se fue.

“Se preguntan en los Pinos

Como se pudo fugar

Si cargaba brazalete

Y traía marca personal

El capo no dijo adiós

Porque odia las despedidas

Cuentan del pasillo dos

El Chapito traía prisa”

“Todo llega justo a tiempo

Para el que sabe esperar

Al verme en cuatro paredes

Le solté la rienda al plan

Me bajé por la escalera

Contra reloj batallaba

La libertad sentí cerca

Casi podía rasguñarla

Como el agua entre las manos

Siempre busco la salida

Muchas veces soy cuchillo

Otras veces soy herida”

Así reciben al Chapo

Joaquín le dijo a sus hombres

Sonrisas de lado a lado

"He vuelto mis chavalones"

Doble fuga a lo Houdini

Echen a volar la mente

Pues el que pega primero

Siempre pega dos veces

Esperé el momento exacto

Y el plan me salió perfecto

Me daré un regaderaso

Y no volvieron a verlo

Caminó por un pasaje

Más de kilómetro y medio

Tenía boleto pa'l viaje

Pero no para el regreso

Que me reciba la banda

Para poder festejarlo

Después directo a la chamba

A ver en que nos quedamos

Aquí tiene general

Qué bueno es mirarlo afuera

Le devuelvo su pistola

Y también su cachucha negra

La celda número 20

Ya no volverá a pisar

El mayor dijo a sus plebes

"Se volvió a pelar mi 'apá"