El famoso actor del Cine de Ficheras que vivió una infancia difícil; se dedicó a la lucha libre para ganarse la vida

Con más frecuencia, las personas se mantienen más interesadas sobre la vida de ciertas figuras del mundo del espectáculo, específicamente aquellas que formaron parte de la llamada época del Cine de Oro mexicano, Cine de Ficheras y Cine de Rumberas, las cuales hasta la fecha han sido recordadas por sus participaciones dentro del gremio del cine en México.

Además, es importante mencionar que no solamente las figuras femeninas lograron destacar en esta recordada época del cine mexicano, sino que también existieron figuras masculinas que lograron destacar a tal grado que fueron considerados como “símbolos sexuales”.

En esta ocasión nos enfocaremos en la vida de una de las figuras del cine y el gremio artístico que ha logrado destacar en diversas producciones, sobre todo en papeles que pertenecen al género comedia y que ha logrado diversificar su talento a través de los años.

De hecho, se ha mantenido activo en el medio durante los últimos meses, debido a que fue hospitalizado por un accidente; actualmente se encuentra tomando rehabilitación debido a una caída que a su vez le causó una fractura en el fémur.

Nos referimos a Luis de Alba García, mejor conocido dentro del gremio artístico como Luis de Alba “El Pirrurris”, quien nació en Veracruz el 7 de marzo de 1945; es un actor y cómico mexicano que ha participado en televisión, cine y teatro.

Uno de sus personajes más conocidos es “El Pirrurris”, el cual se dio a conocer en el programa de televisión “El mundo de Luis de Alba”, el cual estuvo al aire desde 1878 hasta 1981, donde también aparecían otros personajes.

Bajo este panorama, pocas personas saben más sobre su vida privada, sobre todo lo que refiere a su infancia y adolescencia, pues desde muy pequeño se estableció con su familia en La Lagunilla, en donde creció rodeado de bailes, música y comercio.

El famoso vivió en una vecindad en donde conoció a todo tipo de personas, desde famosos hasta vendedores del mercado, pues vivía justo enfrente del famoso mercado de La Lagunilla, en el centro de la Ciudad de México.

De hecho, en cierta ocasión donde en su barrio estaban practicando box, tal como lo hacían cada sábado, lo invitaron a participar, sin embargo, este episodio de su vida no fue tan grato debido a que hizo sangrar a su mejor amigo con tal de defenderse.

La regla principal era: ‘no esperes a que te descuenten, tú descuenta primero. Y de ahí no pares, síguelo’. Eso yo lo sabía porque lo veía, pero nunca fui de pelear. Me pusieron con mi mejor amigo de la vecindad. Desgraciadamente, me tocó que le saliera sangre y me sentí tan mal que fui y lo abracé, y él me decía ‘espérate, que somos hombres, estuvo bien”, declaró el famoso en entrevista con Adolfo Infante.