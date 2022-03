Daniel Radcliffe reaparece con su novia, luego de ocho años sin verlos en público, ¡siguen juntos!

El aclamado actor Daniel Radcliffe, quien saltó a la fama por su papel de Harry Potter, se volvió tendencia en redes sociales, pues se dejó ver en público con su novia Erin Darke, con quien está desde 2012, pero ella es muy reservada y no le gusta tener a la prensa encima de ella, aun cuando también es actriz. La hermosa pareja acudió al estreno de The Lost City, en Nueva York, Estados Unidos.

Erin Darke es una actriz estadounidense, conocida por interpretar el papel de Cindy, uno de los tres personajes femeninos principales en la serie de televisión Good Girls Revolt, estrenada inicialmente en la plataforma Amazon Prime el 28 de octubre de 2016.

Así se les vio en 2014. Foto: Especial.

Los más acérrimos fans de Daniel se sorprendieron, puesto que la última vez que ella lo acompañó a una alfombra roja fue en junio de 2014. Erin y Radcliffe fueron compañeros de trabajo en la película Kill Your Darlings (estrenada en 2013), en la cual tuvieron una escena subida de tono y posteriormente comenzaron a salir.

Así posaron el 14 de marzo. Foto: Especial.

¿Daniel Radcliffe incursionará como superhéroe de Marvel?

Ante los rumores de que el ex mago aparecerá como Wolverine en Doctor Strange en el multiverso de la locura, el actor mencionó que él sólo se sorprende de que haya tales teorías, puesto que no ha tenido ninguna clase de acercamiento con la "casa de las ideas".

"Muchas personas se me acercan como: 'Escuché las noticias de Wolverine, eso es realmente genial'. Y yo digo, 'Amigo, no lo es, no sé nada al respecto'. Aprecio que alguien haya dicho claramente: 'Wolverine es realmente bajo en los cómics, deberíamos conseguir un tipo bajo para hacerlo'. Pero no los veo pasar de Hugh Jackman a mí, pero quién sabe. Demuéstrame que estoy equivocado, Marvel", comentó para desilusión de algunos.

SIGUE LEYENDO...

BTS: J-Hope no se puede olvidar de México y revela cuál es su nombre en español

msb