José Luis Perales se despidió de los mexicanos al lado de Carlos Rivera

José Luis Perales les dijo adiós a los mexicanos en un escenario pletórico. El cantante español se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira del adiós: “Baladas para una despedida”. En dicho evento, el ibérico estuvo acompañado de grandes artistas que hicieron que la noche fuera especial para todos los presentes.

Después de cinco años, el ‘Coloso de Reforma’ pudo escuchar una vez más la voz de uno de los grandes de la música hispana. Dicho espectáculo fue bien recibido por los fans que no dudaron en mostrarle todo el amor al cantante que está despidiéndose de sus fans. Durante el concierto se llegó a escuchar hasta un minuto de vitoreo con todos de pie.

Al finalizar el show se llegó a escuchar “¡Gracias y hasta siempre!”, con lo que estaba cerrando con broche de oro una trayectoria esplendida que terminaba con una noche mágica donde los fans pudieron escuchar 25 de sus grandes éxitos. Pero antes de terminar tenía una gran sorpresa para sus fans.

La gran sorpresa

A pesar de estar presentando su última gira, el cantautor dejó claro que la gente todavía seguirá escuchando su nombre en el mundo de la música, ya que es verdad que se retira a cuidar su jardín y pasar más tiempo con su familia, pero eso no quiere decir que se aleje de los reflectores y de la industria musical.

“Esta es mi última gira, aunque no os vais a librar fácilmente de mí porque si bien es cierto que me voy, a cuidar mi jardín, mi huerto, a ver a mis nietos más a menudo, y desde luego, como siempre, no podía ser diferente a componer canciones. Mientras las musas me sean fieles… canciones para que las escuchéis durante mucho tiempo, espero”, dijo al público mexicano.

En torno a las 22:38, José Luis tuvo una última sorpresa, ya que invitó a Carlos Rivera al escenario para que lo acompañara con una canción más. El exponente mexicano apareció en el escenario para acompañar al español durante la celebración de su cumpleaños 36. “Hoy cumplo 36 años y el mejor regalo que he podido tener es poder cantar contigo, sabes todo lo que te quiero y admiro, soy de esos niños mexicanos que creció escuchando tus canciones…”.

